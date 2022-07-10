G20外长会议后面谈五小时 王毅布林肯会谈“具建设性” 但在分歧议题上仍各说各话

王毅在会谈中也向美国开出包括“要求美纠正错误对华政策和言行”的四份清单。受访学者说，以往都是美国对中国提出要求，中国这次是在用类似的方式，把球抛到美国那边，显示中国正在塑造中美关系上争取主动权。

中国国务委员兼外交部长王毅与美国国务卿布林肯星期六（7月9日）举行会谈，双方就推动中美联合工作组磋商取得更多成果达成共识，同意重启人文议题交流磋商，但在台湾问题、俄乌战争等分歧严重的议题上仍各执一词。

王毅和布林肯当天在印尼峇厘岛二十国集团（G20）外长会议后，举行长达五小时会谈。这是两人去年10月在罗马会晤后，再度面对面会谈。此次会谈也被视为是为中美元首在未来几个星期内通话铺路。

中国外交部在会谈后发文告形容，双方进行了“全面、深入、坦诚和长时间的沟通”；都认为此次对话是实质性的，也具有建设性，有助于增进彼此相互了解，减少误解误判，并为两国未来高层交往积累了条件。

布林肯在会谈结束后举行的发布会上也形容，讨论是“有用的、坦诚的和具有建设性的”。

台湾问题仍是双方激烈交锋的分歧议题之一。

王毅要求美国在台湾问题上谨言慎行，务必不要向台独势力发出任何错误信号、不要低估中国人民捍卫领土主权的坚定决心、不要犯葬送台海和平的颠覆性错误。

布林肯在会谈中，就北京对台湾“日益挑衅的言论和活动，以及维护台海和平与稳定的重要性，表达了美国的深刻关切”。

据彭博社报道，在俄乌问题上，布林肯抨击中国支持俄罗斯，质疑北京所宣称的中立立场。他也以中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京上月15日的通话为佐证，指北京持续支持莫斯科。

布林肯还透露，他和王毅谈到了中美“分歧的领域，以及管控和降低风险的方法”。他说：“美国希望我们与北京的沟通渠道继续保持畅通。”

王毅在会谈中回应美国提出的给中美关系加装“护栏”提议，强调中美三个联合公报才是两国最可靠的“防护”。他也要求美国“应尽快取消对华加征的关税，停止对中国企业的单边制裁”。

王毅还向美国开出四份清单，包括“要求美纠正错误对华政策和言行的清单、中方关切的重点个案清单、中方重点关切的涉华法案清单，以及中美八个领域合作清单”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时说：“以往都是美国对中国提出要求，中国这次提出四份清单，是在用类似的方式，把球抛到美国那边，显示中国正在塑造中美关系上争取主动权。”

学者：王毅似乎含糊认可 为军事冲突风险加上护栏

李明江观察，这次会谈中，王毅和布林肯在两国分歧的问题上仍各说各话，没有看到任何立场松动或矛盾缓解，但整体氛围比较具有建设性。

中国人民大学国际关系教授时殷弘受访时指出，王毅“似乎含糊认可了要给中美两国军事冲突风险加上‘护栏’”，“也许在台湾问题上，就防止中美军事冲突上来看，稳定性会有所增长”。

但他悲观认为：“中美双方在所有重大问题上取得经久和显著缓解的可能性，几乎等于零。”

据中方发布的消息，双方就对等互惠推动中美联合工作组磋商取得更多成果达成共识，同意相互为双方外交领事人员履职创造更好条件，重启人文议题交流磋商，并在气候变化、公共卫生等领域加强合作。中方还提出中美在亚太地区良性互动的设想，但没有披露细节。

时殷弘认为，领事和人文交流领域的改善本身就比较困难，即便有这个可能，“它也绝对不会对中美关系产生经久的，哪怕局部的决定性作用”。