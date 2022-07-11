港警全面采用中式步操 李家超：认同中国国民身份

来自 / 联合早报

发布 / 2022年7月11日 5:00 AM

李家超（背景站立者）上周六首次以香港特首身份，出席香港警察学院结业会操。图为他在典礼中检阅首次以中式步操进行结业会操的见习督察和学警。（香港中通社）
李家超（背景站立者）上周六首次以香港特首身份，出席香港警察学院结业会操。图为他在典礼中检阅首次以中式步操进行结业会操的见习督察和学警。（香港中通社）

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（香港综合讯）香港警察学院上星期六（7月9日）举行的结业会操，首次全面以中式步操进行。新任香港特首李家超主持检阅时说，全面采用中式步操体现香港警队对中国国民身份认同、国家归属感的庄严承诺。

据网媒“香港01”报道，星期六共有31名督察及83名警员毕业，结业会操首次转用中式步操及普通话（华语）口令，以“是，长官”代替“Yes Sir”，乐队演奏音乐则为中国大陆主旋律歌曲《歌唱祖国》以及台湾歌手罗大佑创作的《东方之珠》等。

这是曾任香港警务处副处长的李家超，上任特首后首度重返警察学堂，担任结业操检阅官。他说，自己45年前在同样地方参加结业操，此次以行政长官身份重返旧地，既兴奋又感到鼓舞。

他说，以往中式步操只在节日庆典等特定场合使用，但这次结业会操首次全面以中式步操进行，有特别意义，充分体现警队对国民身份的认同及对国家的归属感，也代表对国家的忠诚庄严承诺。

据香港政府新闻处公布的新闻稿，李家超忆述2019年香港经历了前所未见的艰难和冲击，“黑暴”“港独”及外部势力干预香港事务，把香港破坏得令人痛心，而警务工作面也对极大挑战和考验。

他引述中国国家主席习近平7月1日在港发表讲话时强调“香港不能乱也乱不起”，指出稳定是所有事情的基础，警队作为维护国安及香港稳定的执法力量，有助推动香港社会长远发展，确保“一国两制”行稳致远。

李家超续称，香港在实施国安法后恢复安全和大致稳定，香港警队已经由城市治安警察，发展成为一支维护国家安全和香港稳定的执法力量。他勉励毕业学员不要负国家主席习近平的期望，传承警队精益求精的精神，全力以赴令香港继续成为世界上最安全的城市之一。

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