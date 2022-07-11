港警全面采用中式步操 李家超：认同中国国民身份

（香港综合讯）香港警察学院上星期六（7月9日）举行的结业会操，首次全面以中式步操进行。新任香港特首李家超主持检阅时说，全面采用中式步操体现香港警队对中国国民身份认同、国家归属感的庄严承诺。

据网媒“香港01”报道，星期六共有31名督察及83名警员毕业，结业会操首次转用中式步操及普通话（华语）口令，以“是，长官”代替“Yes Sir”，乐队演奏音乐则为中国大陆主旋律歌曲《歌唱祖国》以及台湾歌手罗大佑创作的《东方之珠》等。

这是曾任香港警务处副处长的李家超，上任特首后首度重返警察学堂，担任结业操检阅官。他说，自己45年前在同样地方参加结业操，此次以行政长官身份重返旧地，既兴奋又感到鼓舞。

他说，以往中式步操只在节日庆典等特定场合使用，但这次结业会操首次全面以中式步操进行，有特别意义，充分体现警队对国民身份的认同及对国家的归属感，也代表对国家的忠诚庄严承诺。

据香港政府新闻处公布的新闻稿，李家超忆述2019年香港经历了前所未见的艰难和冲击，“黑暴”“港独”及外部势力干预香港事务，把香港破坏得令人痛心，而警务工作面也对极大挑战和考验。

他引述中国国家主席习近平7月1日在港发表讲话时强调“香港不能乱也乱不起”，指出稳定是所有事情的基础，警队作为维护国安及香港稳定的执法力量，有助推动香港社会长远发展，确保“一国两制”行稳致远。

李家超续称，香港在实施国安法后恢复安全和大致稳定，香港警队已经由城市治安警察，发展成为一支维护国家安全和香港稳定的执法力量。他勉励毕业学员不要负国家主席习近平的期望，传承警队精益求精的精神，全力以赴令香港继续成为世界上最安全的城市之一。