相信为降低严控成本 中国解除低风险进口非冷链物品核酸检测与消毒规定

（北京综合讯）中国中央政府冠病防疫部门发布最新通知，指示各地方政府不再对被判定为低风险的进口非冷链物品实施核酸检测和预防性消毒，并指明“不得层层加码”。

在严格的防控措施多方面影响中国经济的背景下，官方此举相信是为了降低严控防疫措施所造成的成本。

此前，由于北京食品批发市场出现员工冠病感染群，中国在2020年6月开始对进口冷链食品的包装进行核酸检测。之后，尽管科学家表明人因接触到病毒污染的物体表面而染病的概率低，北京市仍对非冷链物品进行核酸检测。

根据中国国家卫生健康委员会官网周二（7月12日）的消息，国务院疫情联防联控机制综合组7月8日发布通知，凡是被判定为低风险的进口非冷链物品，不再实施核酸检测和预防性消毒。被判定为高风险的进口非冷链物品，按照该组规定的分工和流程实施预防性消毒，各地不再对这些进口非冷链物品进行核酸检测。

各地方政府“不得层层加码”

通知说，进口冷链食品将继续接受核酸检测，对检出核酸阳性的进口冷链食品，按照规定进行分级分类处置。对相关境外食品生产企业，不采取暂停进口申报的紧急预防性措施。

通知列明，最新研究结果显示，常温条件下冠病病毒在大部分物品表面存活时间短，一天内全部失活。各地方政府不准自行出台进口非冷链物品加严管控措施，应当严格按照相关文件要求落实进口非冷链物品疫情防控措施，抓紧调整进口非冷链物品静置存放规定，不得层层加码。

另据中国国家卫健委通报，截至7月11日24时，中国大陆新增107起冠病确诊病例，其中69起为本土病例，境外输入病例38起。69起本土病例分布在广东22起、河南省和海南各九起、山东八起、上海、江苏和安徽各五起、内蒙古和浙江各两起，以及四川和陕西各一起。

新增一起本土病例 珠海市学校暂停线下教学

广东新增22起本土病例，其中一起出现在珠海。珠海市校园疫情防控工作专班12日发布通知，即日起全市学校暂停线下教学和校外培训活动。

据河南省卫健委消息，河南11日新增九起本土病例，其中六起源自驻马店市；新增本土无症状感染者64起，其中62起来自驻马店市。驻马店市从12日中午12时起，对市中心城区实施三天临时管控措施。