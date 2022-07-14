上海封城传言再起 学者吁政策透明化以消除恐慌

上海新一轮冠病疫情升温，封城传言再起。尽管官方连日来多次辟谣，但民间恐慌情绪不降反升。受访上海民众认为，此前的封城已让人们对政府失去信心；学者则呼吁官方让政策公开透明，以实际行动打消民众顾虑。

上海星期二（7月12日）通报55起感染者。至此，这轮本月初始于普陀区KTV的疫情已有超过430名感染者，涉及全部16个辖区。随着新增病例持续多日处于高位，上海重启部分方舱医院作为集中隔离场所，并对超过200个中高风险区进行封闭管理。

上周起微信有传言称，上海将在星期二全市中考结束后，展开名为“百日行动”的新一轮大规模封控。上海市政府新闻办公室微信公众号“上海发布”本月10日回应网民询问时称，经查询市防控办，没有所谓“百日行动”，但本周将对有感染者轨迹的辖区和街镇开展全员核酸筛查。

时隔一天，上海两个居委会又发出倡议书，要居民“做好14天左右的食品和医药储备”，再引舆论哗然。其中一个居委会工作人员受询时称，发出倡议书是想“激发大家的防疫意识”，另一居委会人员称，倡议内容是为提醒居民有备无患。

然而，民间恐慌情绪持续蔓延，引发新一轮囤菜潮。生鲜电商平台盒马星期二订单激增，导致运力告急，当晚5时后平台已无法下单。盒马星期三起再度开启订单预约制，当天下午3时后运力已约满。盒马上一次启动订单预约系统，是3月底上海封城前夕。

星期三上午，微博、微信等社交媒体流传一张据称是出自上海机场集团的截图，指当天零时起，上海两个机场八成以上航班将调减取消，其中浦东机场将于11时后取消所有航班，虹桥机场于15时后取消所有航班。

上海机场集团微信公众号当天中午发文辟谣称，目前浦东和虹桥机场运行正常，当日共计划进出港航班805架次，航班均按计划执行。另据第一财经报道，多家上海航司基地称，并未接到航班全面取消或进一步取消的通知，当日计划执行航班量与前一天相差不大。

上海白领小于（30岁）星期二获悉隔壁小区因出现感染者密接，须封控一周后，果断在当天乘车离开上海，返回苏州老家。小于告诉《联合早报》，上半年的封城经历令她身心俱疲，不想再重来一次。“当时直到浦东封控前，政府还一再说上海不会封城。经历过那段日子的人都知道，信政府不如信自己。”

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍受访时指出，封城传言甚嚣尘上，说明此前封城造成的损害，还令许多民众心有余悸。“重建信心需要一定时间，这次上海政府防控效率提高不少，在政策上也应尽量公开透明，以实际行动打消老百姓顾虑。”

新一轮疫情导致中国多地再陷封控。地处西北的甘肃省会兰州市星期一起对四个主城区实行临时管控后，隔天再增61例感染者。官方星期三进一步收紧管控，对全市所有小区实行封闭管理，禁止堂食、所有休闲娱乐场所关闭、要求全市人员非必要不离市。