热浪席卷中国 五省有人确诊热射病两人死

（北京综合讯）热浪席卷中国，已有五个省份出现热射病病例，并有两人因此死亡。

据极目新闻报道，浙江丽水市中心医院过去一周接诊三名热射病患者，其中一名49岁男性患者因多脏器功能衰竭并伴有弥散性血管内凝血，抢救无效离世。位于成都市的四川大学华西医院星期天（7月10日）收治了三名热射病患者，其中一人因多器官衰竭、心脏骤停抢救无效离世。

截至星期三（7月13日），浙江、四川、福建、江苏、河南五省均通报发现热射病病例。

浙江大学医学院附属第二医院接诊的热射病患者中，年轻人多为劳力型热射病，老人为非劳力的经典型热射病。

热射病是最严重中暑

热射病是最为严重的重症中暑，典型症状为核心温度超过40度、中枢神经系统异常，可引发多器官衰竭危及生命，只要在中暑前期及时处置，可避免热射病的发生。

杭州市一医院急诊科副主任许远胜说，高温高湿环境下的重体力劳动者、老年体弱或患慢性病者，是热射病高危人群。

彭博社：持续高温天气或影响今年农产品收成

另据彭博社报道，目前正值全国早稻填补和收成的关键时期，但持续高温天气破坏了水稻质量，且不利棉花生长，可能将影响今年的农产品收成。

此外，民众和企业使用冷气频率上升，进一步推升用电量，山东、河南、浙江等的用电量均达历史新高。

据北极星电力网报道，为了因应夏季用电量激增，浙江、安徽、辽宁等多省发布有序用电方案，限制低效或高耗能工厂用电，以确保为居民和重要行业提供足够电力供应。

截至星期三，上海、重庆、四川、江苏和浙江都发布了最高等级的红色预警。