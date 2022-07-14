中国驱离进入领海美舰 美军称航行符合国际法

来自 / 联合早报

发布 / 2022年7月14日 5:00 AM

中国国防部7月13日公布，中国海军导弹驱逐舰咸宁号在西沙海域监视拍摄的本福德号导弹驱逐舰照片。（中国国防部网站）
中国国防部7月13日公布，中国海军导弹驱逐舰咸宁号在西沙海域监视拍摄的本福德号导弹驱逐舰照片。（中国国防部网站）

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（北京综合讯）中国军方星期三（7月13日）指美国军舰未经中国政府批准，擅自进入南中国海西沙群岛附近的领海，严重侵犯中国主权和安全，解放军对美舰进行海空跟踪监视并警告驱离。美国海军则宣称，美舰在南中国海行使航行权利和自由，并说这“符合国际法”。

据解放军“南部战区”微信公号星期三发布的消息，南部战区新闻发言人田军里说，美国本福德号（USS Benfold）导弹驱逐舰星期三未经中国政府批准，非法闯入中国西沙领海，解放军南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。

田军里批美军此举严重侵犯中国主权和安全，严重破坏南中国海地区和平稳定，严重违反国际法和国际关系准则，是美国“大搞航行霸权制造南海军事化”的又一铁证。

他还说，事实再次说明，美国是不折不扣的“南海安全风险制造者”“地区和平稳定破坏者”，并强调中国战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南中国海地区和平稳定。

据路透社消息，美国海军称本福德号在西沙群岛附近海域“行使航行权利和自由”，并说这“符合国际法”。

美国海军说，中方对本福德号此次任务的说法“不实”，这是中国最近一连串“针对美国海军合法行动的错误指控，以及在南中国海提出损害其东南亚邻国利益、过度且不正当海洋权益主张”的动作之一。

美国海军还表示，要捍卫国际法允许范畴内每个国家的飞行、航行与运作权利，强调“中国的任何说法都阻挡不了我们”。

本福德号今年1月在同个海域航行时，田军里使用了类似的言辞指责美军行动，美国第七舰队当时在官网发文回应也与此次类似。

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