中国驱离进入领海美舰 美军称航行符合国际法

（北京综合讯）中国军方星期三（7月13日）指美国军舰未经中国政府批准，擅自进入南中国海西沙群岛附近的领海，严重侵犯中国主权和安全，解放军对美舰进行海空跟踪监视并警告驱离。美国海军则宣称，美舰在南中国海行使航行权利和自由，并说这“符合国际法”。

据解放军“南部战区”微信公号星期三发布的消息，南部战区新闻发言人田军里说，美国本福德号（USS Benfold）导弹驱逐舰星期三未经中国政府批准，非法闯入中国西沙领海，解放军南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。

田军里批美军此举严重侵犯中国主权和安全，严重破坏南中国海地区和平稳定，严重违反国际法和国际关系准则，是美国“大搞航行霸权制造南海军事化”的又一铁证。

他还说，事实再次说明，美国是不折不扣的“南海安全风险制造者”“地区和平稳定破坏者”，并强调中国战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南中国海地区和平稳定。

据路透社消息，美国海军称本福德号在西沙群岛附近海域“行使航行权利和自由”，并说这“符合国际法”。

美国海军说，中方对本福德号此次任务的说法“不实”，这是中国最近一连串“针对美国海军合法行动的错误指控，以及在南中国海提出损害其东南亚邻国利益、过度且不正当海洋权益主张”的动作之一。

美国海军还表示，要捍卫国际法允许范畴内每个国家的飞行、航行与运作权利，强调“中国的任何说法都阻挡不了我们”。

本福德号今年1月在同个海域航行时，田军里使用了类似的言辞指责美军行动，美国第七舰队当时在官网发文回应也与此次类似。