陈时中辞职参选台北市长

领导防疫的台湾卫生福利部部长陈时中星期四（7月14日）请辞参选台北市长，行政院长苏贞昌赞他善于沟通，带领台湾创下253天本土零确诊的全球最长纪录，但在野党炮轰陈时中落跑、失职，导致人民排队抢疫苗、快筛试剂，也因缺乏准备造成民众冤死、儿童染疫和死亡率偏高。

陈时中刚在星期三接受民进党征召提名，在11月26日“九合一”地方选举竞逐台北市长，他将与国民党的蒋万安、预料以无党籍身份出战的台北市副市长黄珊珊，进行一场激烈的三角战。

他已当了五年五个月的卫福部长、两年半的中央流行疫情指挥中心指挥官，因曝光率高而累积高民调，但近期台湾疫情飙升、乱象连连，导致他人气滑落。

不过，执政的民进党力挺他的防疫表现，总统兼党主席蔡英文在提名他时还表示“防疫需要指挥官，市政也需要指挥官”。

陈时中在星期四参加行政院院会后递出辞呈，但行政院仍未决定接班人选，因此他仍身兼中央流行疫情指挥中心指挥官与卫福部长的职位，直到新人选出炉为止。

苏贞昌在行政院会对陈时中赞誉有加，感谢他尽心尽力推动工作，形容他善沟通、温暖周到和高EQ（情商），带领台湾创下连续253天本土零确诊的全球最长纪录，面对一波波疫情挑战始终“因应妥善，突破各种困难，让疫情的冲击降到最小”。他也祝福陈时中赢得支持，让台北市更好。

在院会后的记者会，陈时中面对落跑质疑，重申自己配合长官的任命而来去，坚称没有落跑，自认防疫表现及格，也接受社会公评。他也形容选战对手蒋万安和黄珊珊是青年才俊，强调选举是选贤与能。

最大在野党国民党在星期三的记者会列举陈时中防疫10大“不负责任”事件簿，包括过去两年缺乏超前部署和充分准备，让民众排队抢疫苗、抢快筛试剂，导致无数民众冤死、儿童染疫与死亡比例偏高。

陈时中星期二在卫福部《战役堡垒》新书发布会声称，他对“疫苗有及时到位”“快筛有及时大量采购”和“药物用得早、比例高、流程顺”感到骄傲。

但在野的国民党和民众党纷纷反驳，指陈时中忘了他曾阻挡民间捐疫苗、快筛试剂买得太慢，抗病毒药物“用得晚、比例低、流程卡”。

台湾疫情长期管控得宜，截至今年3月中只累计2万多起病例，但随后挡不住奥密克戎变种毒株，4月初疫情升温，从4月28日起每日新增病例破万起，截至星期四累计418万9929人确诊、7917人染疫死亡，包括22名12岁以下的儿童不幸丧命。台湾第二剂疫苗覆盖率已达85.36%人口、追加剂也达70.78%。

陈时中本月10日才开设面簿专页，五天内吸引13万名网民按赞，展现高人气。他昨午宣布已邀请到立委吴思瑶当竞选总干事、立委庄瑞雄和林楚茵为发言人，共组“最强战队”。

（记者是《联合早报》台北特派员）