中国政情

时隔八年习近平考察新疆

来自 / 联合早报

文 /
于泽远

北京报道

发布 / 2022年7月16日 5:00 AM

习近平7月13日上午在新疆乌鲁木齐市考察天山区固原巷社区时向各族群众挥手致意。（新华社）
习近平7月13日上午在新疆乌鲁木齐市考察天山区固原巷社区时向各族群众挥手致意。（新华社）

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有关人士分析，习近平在二十大前考察新疆，意在肯定新疆过去几年取得的成就，为新疆继续保持稳定和发展加油打气，同时也是用行动反驳美国等西方国家对新疆的指责和制裁。

中共总书记习近平7月12日至15日在新疆考察，这是近年来美国等西方国家指责新疆存在“种族灭绝”和“强迫劳动”，并禁止新疆产品进口后，习近平首次考察新疆。

这也是习近平时隔八年后再次考察新疆。2014年4月30日，习近平刚结束新疆考察，乌鲁木齐火车站发生造成多人死伤的暴恐袭击案，此后官方持续严厉打击暴力恐怖、民族分裂和宗教极端这“三股势力”。新疆已将近六年没有发生暴恐案件。

有关人士分析，中共将在下半年举行第二十次全国代表大会，习近平在二十大前考察新疆，意在肯定新疆过去几年取得的成就，为新疆继续保持稳定和发展加油打气，同时也是用行动反驳美国等西方国家对新疆的指责和制裁。

西方与中国近几年围绕新疆人权问题展开激烈博弈。西方政府和舆论指责中国官方在新疆对少数民族实施“种族灭绝”和“强迫劳动”；美国的“维吾尔强迫劳动预防法”也在今年6月生效，禁止进口与新疆相关的任何产品。西方还指责中国在新疆建立“集中营”，监禁上百万维吾尔族等少数民族人口。中国官方反驳称这是“世纪谎言”，强调所谓的“集中营”其实是教育培训中心。

据央视网、新华社等官媒报道，习近平考察了新疆大学、乌鲁木齐国际陆港区、天山区固原巷社区、新疆生产建设兵团八师石河子市、吐鲁番市等地，听取了新疆党委和政府、新疆生产建设兵团工作汇报，会见了新疆各界代表以及解放军驻新疆部队官兵代表。在新疆期间，习近平频繁与各族民众互动。他离开新疆时，当地组织了大批民众在街道两旁欢送。

央视星期五（7月15日）的《新闻联播》栏目，罕见地用长达34分钟时间报道习近平在新疆的活动，足见官方对习近平这次新疆之行的重视。

习近平说，新疆保持长期稳定最重要的在于人心；要坚持团结一致向前看，最大限度发挥广大干部群众在保稳定、谋发展、促改革中的积极作用，注意倾听社会各界意见；推动维稳工作法治化常态化；多层次、全方位、立体式开展涉疆对外宣传，讲好中国新疆故事。

他要求新疆提升宗教事务治理能力，坚持伊斯兰教中国化方向，培养一支精通马克思主义宗教观、熟悉宗教工作、善于做信教群众工作的党政干部队伍，培养一支政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的宗教界代表人士队伍。要保障信教群众正常宗教需求，把信教群众牢牢团结在中共和政府周围。

习近平强调，做好新疆工作事关大局，是中共全党、全国的大事。全党都要站在战略和全局高度认识新疆工作的重要性，加大对口援疆工作力度，完善对口援疆工作机制，共同把新疆的工作做好，以实际行动迎接中共二十大胜利召开。

在石河子市，习近平考察了新疆生产建设兵团一四三团。习近平说，兵团的战略地位不可替代，要加快推进兵团改革，充分发挥兵团作为安边固疆稳定器、凝聚各族群众大熔炉、发展先进生产力和先进文化示范区的功能和作用，努力形成新时代兵团维稳戍边新优势。

新疆生产建设兵团成立于1954年，前身是解放军驻疆部队。兵团实行党政军企高度统一的管理体制，实行中央与新疆自治区党委双重领导。兵团现辖14个师、11个由兵团管理的自治区直辖县级市，常住人口348万5100人，主要承担维稳戍边职责。

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