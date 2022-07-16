时隔八年习近平考察新疆

有关人士分析，习近平在二十大前考察新疆，意在肯定新疆过去几年取得的成就，为新疆继续保持稳定和发展加油打气，同时也是用行动反驳美国等西方国家对新疆的指责和制裁。

中共总书记习近平7月12日至15日在新疆考察，这是近年来美国等西方国家指责新疆存在“种族灭绝”和“强迫劳动”，并禁止新疆产品进口后，习近平首次考察新疆。

这也是习近平时隔八年后再次考察新疆。2014年4月30日，习近平刚结束新疆考察，乌鲁木齐火车站发生造成多人死伤的暴恐袭击案，此后官方持续严厉打击暴力恐怖、民族分裂和宗教极端这“三股势力”。新疆已将近六年没有发生暴恐案件。

有关人士分析，中共将在下半年举行第二十次全国代表大会，习近平在二十大前考察新疆，意在肯定新疆过去几年取得的成就，为新疆继续保持稳定和发展加油打气，同时也是用行动反驳美国等西方国家对新疆的指责和制裁。

西方与中国近几年围绕新疆人权问题展开激烈博弈。西方政府和舆论指责中国官方在新疆对少数民族实施“种族灭绝”和“强迫劳动”；美国的“维吾尔强迫劳动预防法”也在今年6月生效，禁止进口与新疆相关的任何产品。西方还指责中国在新疆建立“集中营”，监禁上百万维吾尔族等少数民族人口。中国官方反驳称这是“世纪谎言”，强调所谓的“集中营”其实是教育培训中心。

据央视网、新华社等官媒报道，习近平考察了新疆大学、乌鲁木齐国际陆港区、天山区固原巷社区、新疆生产建设兵团八师石河子市、吐鲁番市等地，听取了新疆党委和政府、新疆生产建设兵团工作汇报，会见了新疆各界代表以及解放军驻新疆部队官兵代表。在新疆期间，习近平频繁与各族民众互动。他离开新疆时，当地组织了大批民众在街道两旁欢送。

央视星期五（7月15日）的《新闻联播》栏目，罕见地用长达34分钟时间报道习近平在新疆的活动，足见官方对习近平这次新疆之行的重视。

习近平说，新疆保持长期稳定最重要的在于人心；要坚持团结一致向前看，最大限度发挥广大干部群众在保稳定、谋发展、促改革中的积极作用，注意倾听社会各界意见；推动维稳工作法治化常态化；多层次、全方位、立体式开展涉疆对外宣传，讲好中国新疆故事。

他要求新疆提升宗教事务治理能力，坚持伊斯兰教中国化方向，培养一支精通马克思主义宗教观、熟悉宗教工作、善于做信教群众工作的党政干部队伍，培养一支政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的宗教界代表人士队伍。要保障信教群众正常宗教需求，把信教群众牢牢团结在中共和政府周围。

习近平强调，做好新疆工作事关大局，是中共全党、全国的大事。全党都要站在战略和全局高度认识新疆工作的重要性，加大对口援疆工作力度，完善对口援疆工作机制，共同把新疆的工作做好，以实际行动迎接中共二十大胜利召开。

在石河子市，习近平考察了新疆生产建设兵团一四三团。习近平说，兵团的战略地位不可替代，要加快推进兵团改革，充分发挥兵团作为安边固疆稳定器、凝聚各族群众大熔炉、发展先进生产力和先进文化示范区的功能和作用，努力形成新时代兵团维稳戍边新优势。

新疆生产建设兵团成立于1954年，前身是解放军驻疆部队。兵团实行党政军企高度统一的管理体制，实行中央与新疆自治区党委双重领导。兵团现辖14个师、11个由兵团管理的自治区直辖县级市，常住人口348万5100人，主要承担维稳戍边职责。