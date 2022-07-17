港大四专家建议逐步放宽防疫措施 让社区通过感染和疫苗获 “混合免疫”

（香港综合讯）香港冠病疫情近日反弹，每日确诊病例逾3000起，官方表示没有条件放宽社交距离措施，但香港大学四名专家撰文力倡逐步放宽，让病毒以低水平传播，在冬季前尽快透过自然感染和接种疫苗使社区获得“混合免疫”。

综合“香港01”与中通社报道，星期五（7月15日）联名在港大“AsiaGlobal Online”发表文章的港大专家，包括两名政府专家顾问——微生物学系讲座教授袁国勇、内科学系传染病科主任及临床教授孔繁毅，以及微生物学系名誉临床副教授龙振邦和临床助理教授薛达。

文章说，冠病在夏天活跃程度及引起炎症的可能性都比较低，因此在夏天逐步放宽社交距离措施，时机合适，并可借机让社会上有低度传播产生的自然感染，加上疫苗接种，在冬季前产生“混合免疫”，避免医疗系统届时崩溃。

成本高且扰民 文章建议放弃围封强检

四名专家希望冬季后，香港逾九成人口完成疫苗接种，混合免疫覆盖逾七成人，到时即使出现变种病毒，患者病情也会属轻微，市民生活可慢慢恢复正常。

文章建议当局放弃围封强检及发出强检公告，因为涉及成本高并且扰民。

由于中国大陆仍坚持实施清零策略，四名专家建议香港优先与海外通关，逐渐将酒店隔离检疫转为居家检疫，但规定抵港人士在抵港第7及10日自行快测，并配戴电子手环。

文章建议取消学校每日快测，但高风险场所如医院、幼稚园、安老院等，仍须持续监察及进行个案追踪。

放宽期间，未接种疫苗的高危人士，外出须佩戴高规格口罩，如N95口罩；同时应避免参与除下口罩的活动。他们的家人则要每日快测，以及早发现有否染病。

专家根据新加坡经验预测，香港若取消所有社交距离措施，每日新增病例或在3000至2万1000起。

不过，香港医务卫生局局长卢宠茂星期六（7月16日）在电台节目中被问及“混合免疫”论时说，香港确诊病例不断上升，病毒繁殖率目前为1.68，两周后有可能增至每日五六千人确诊，届时两成半的医疗服务将受影响。

他说，政府落实政策时要考虑很多因素，混合免疫只是理论，未必能应对变种病毒，而且香港还有三成80岁以上的长者未打疫苗，港府有责任保护高危人群，绝对不能“躺平”。