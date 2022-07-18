中国银保监会二度信心喊话 承诺指导银行推动“保交楼”

中国银行保险监督管理委员会再度发声回应“烂尾楼”停贷潮风波以稳住市场信心，承诺“更加有力”推进工作，包括指导银行助推项目尽早复工交付，千方百计推动“保交楼”。

银保监会有关负责人星期天（7月17日）晚间透过《中国银行保险报》发声，强调6月底江西某楼盘发生业主停付房贷事件、引发舆论关注后，银保监会高度重视，加强与住建部、央行等部门协同配合，支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。

这是银保监会一周内第二次就“停贷潮”事件发声。相比上周四（14日）的首次表态，周日的回应更详细地阐述相关工作步骤。

银保监会明确，银行保险机构应积极履行自身职责，主动承担社会责任，千方百计推动“保交楼”。银保监会指导银行主动参与合理解决资金硬缺口的方案研究，做好具体条件的信贷投放，协助推进项目快复工、早复工、早交付。

此外，银保监会也推进金融机构加强与客户沟通，依法保障金融消费者合法权益；同时有效满足房地产企业合理融资需求，大力支持租赁住房建设等，努力保持房地产市场运行平稳有序。

银保监会： 房地产模式 新旧转换“重要契机”

负责人说，处理好当前面临的问题，是实现房地产模式新旧转换的重要契机。“我们相信，在党委政府指导下，在相关各方共同努力下，这些困难和问题都能得到合理解决。”

中国楼市今年来持续低迷，国家统计局上周五（15日）公布的数据显示，上半年房地产开发投资额、商品房销量和销售额全面下滑。数百个楼盘业主近期由于不满项目停工导致楼盘“烂尾”而集体停付房贷，为本就疲弱的楼市雪上加霜。

开源平台GitHub根据公开信息梳理的“全国各省市烂尾楼停贷通知汇总”显示，截至上周日晚8时，共有25个省市的304个楼盘业主发出集体停贷告知书。“爆雷”楼盘数量最多的河南省，有59个项目遭停贷，排名第二的湖南省有32个楼盘。

广东中原地产项目部总经理黄韬接受《联合早报》访问时研判，目前停贷事件集中在二三线城市，主体多为小型房企，整体风险依然可控。不过，各地楼盘“烂尾”原因各不相同，很难一概而论，预计这起风波还需一段时间来解决，尤其需要地方政府和金融监管部门携手发力。

已爆出20个烂尾楼盘的西安，当地住房和城乡建设局、金融工作局等部门上周四（14日）紧急发布通知，要求商品房预售资金全部直接存入专用监管账户进行监管，银行负担相应责任。

黄韬补充，浙江嘉兴法院今年2月在一起“烂尾房”官司二审判决中，判决业主不用继续支付银行贷款。“这类判决在过去较为少见，但这轮停贷潮可能会倒逼各方完善相关法律、加强资金监管；如果风波能得到妥善解决，有助于推动中国楼市长远健康发展。”

（记者是《联合早报》上海特派员）