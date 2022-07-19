上海GDP第二季萎缩近14％ 第一经济大市排名让给北京

中国首都北京和经济中心上海星期一（7月18日）都发布了2022年上半年经济数据。其中，北京市地区生产总值（GDP）第二季度萎缩近3％，上半年经济增速仅为0.7％。上海市地区生产总值第二季度萎缩近14％，较去年同期下降5.7％。

今年上半年上海市地区生产总值19349.31亿元（人民币，下同，4004.67亿新元），而北京上半年全市实现地区生产总值19352.2亿元。上海因受疫情冲击大，经济活动一度“停摆”，导致二季度增速大降13.7%，上半年GDP首次被北京超越，中国第一经济大市的排名也让位给北京。

受访学者指出，北京经济二季度增速大幅下滑，诸多因素包括上海封控导致北京汽车制造业断供，同时也受冠病疫苗需求大幅回落，以及平台经济被严监管等拖累。北京能否实现全年5％的增速目标“还不好说”，疫情是抑制北京经济的最大变数。

北京经济第二季度同比下降2.9％，在全国省份中表现第三差，仅优于严厉封控的上海与吉林。上海经济第二季度萎缩近14％，上半年GDP同比下降5.7％。

北京发布数据显示，上半年规模以上工业增加值同比下降15.1％；其中汽车制造业下降18.6％；医药制造业下降47.8％。汽车中轿车生产下降30.6％；货车下降57.6％。

北京上半年的消费同样低迷，1月至6月北京社会消费品零售总额同比下降7.2％，其中餐饮收入同比下降16.4％。从投资上看，北京上半年固定资产投资同比增长5.5％，但增速比一季度回落4.8个百分点。

北京市统计局副局长、新闻发言人朱燕南在周一的发布会上坦承，在中国国内经济发展“三重压力”以及内外部环境出现超预期变化情况下，北京经济下行压力加大。

首都经济贸易大学特大城市经济社会发展研究院执行副院长叶堂林对《联合早报》分析说，北京二季度经济增速大幅回落，主要受三个因素影响。

首先是冠病疫情。他说，北京经济不仅受本地疫情影响，也受到上海封控牵连。北京疫情从5月开始，实际上汽车产业从3月就受到影响。北京很多汽车产业的零部件以及芯片都由上海提供，上海封控导致北京汽车企业无法复工复产。

另外，中国冠病疫苗生产企业主要集中在北京。去年疫苗是北京经济增长的亮点，而今年疫苗需求的大幅下降拖累了上半年经济增长。

北京也是京东、抖音、美团等平台经济总部的聚集地，中国政府对平台经济的严监管，导致今年大幅裁员，业绩增速下滑，也造成了北京上半年的经济不景气。

北京今年上半年经济大幅下滑，这给能否完成全年5％的增长目标打上了问号。

朱燕南表示，下半年北京市经济增长存在困难与压力，但也有积极变化和有利因素，全国经济站稳回升，为北京经济发展提供有力支撑和良好环境, 6月份全市经济已呈现恢复势头。

对于北京能否实现全年预期目标，叶棠林则表示，“北京下半年的经济表现还要看疫情”。不过，他认为，北京最糟糕的时间已经过去，下半年肯定要比上半年好。

上海周一发布1月至6月的经济数据显示，上半年上海GDP已恢复至去年同期的94.3％，6月份以后主要经济指标明显改善。上海官方表示，疫情没有改变上海经济长期向好的基本面，上海经济发展基础依然稳固、动力依然增强、韧劲依然充足。