埃斯珀建议台湾大幅提升国防预算

埃斯珀明确表达美国的一中政策现在没有用了，主张远离“战略模糊”，呼吁台湾要展现自我防卫决心，让美国及盟友更加支持台湾。他在会后记者会上明确建议台湾应将国防预算提升到和美国相同的GDP3.2％以上，增强不对称作战能力，并让男女都服役一年以上，加强后备动员能力等。

美国前国防部长埃斯珀（Mark Esper）率领美国“大西洋理事会”访问团星期二（7月19日）拜会台湾总统蔡英文。埃斯珀明确表达美国的一中政策现在没有用了，主张远离“战略模糊”，呼吁台湾要展现自我防卫决心，让美国及盟友更加支持台湾。

埃斯珀在会后记者会上明确建议台湾应将国防预算提升到和美国相同的GDP（地区生产总值）3.2％以上，增强不对称作战能力，并让男女都服役一年以上，加强后备动员能力等。台湾目前的国防预算占GDP的2%。

台湾总统府发言人张惇涵晚间回应，感谢埃斯珀长年的支持，但对埃斯珀的意见没有评论。总统府已多次对义务役役期说明，国防部就各方意见进行评估中，尚未有定案，此事必须衡量战训任务的训练量能，并符合国军强化不对称作战的战备思维，有效应对现代战争的需求。

中国大陆发言人赵立坚在同日例行记者会上说，一个中国原则是中美关系的政治基础，也是国际社会的普遍共识。中方坚决反对任何人、任何势力企图玩弄“台湾牌”，干涉中国内政，损害中方核心利益。

蔡英文星期二接见美国华府智库“大西洋理事会”访问团时，感谢美国持续依据《台湾关系法》及“六项保证”，履行对台湾的安全承诺。她强调，未来台湾会跟美国、欧洲等民主伙伴持续加强合作，确保印太区域的和平及繁荣。

在下午由外交部举办的记者会上，埃斯珀进一步详述说，美国在1970年代制定一中政策时，两岸都认为自己是中国人，但现在很多台湾人不认为自己是中国人，大部分台湾人也不认为台湾属于中国，美国不应再把政策建立在过去论述上。

他并称，以往美国采取战略模糊，是担心台湾领导人错误解读、挑衅大陆，但长期以来台湾领导人对于两岸关系十分谨慎，反而是大陆企图以军事力量威胁和霸凌台湾，所以他认为应该调整为战略清晰。

过去国民党经常抱怨蔡政府阻挠美国访台人士拜会在野党，而埃斯珀率领的访问团星期一抵台，便先拜会该党主席朱立伦。

朱在面簿发文说，埃斯珀非常关心台湾的兵役、后备制度，以及民众的自我防卫决心，也非常认同台湾的能源配比过度依赖进口，能源安全已经成为安全最脆弱的一环。他也向埃斯珀表达国民党“亲美爱台”的基本立场，还有对加强现役、后备训练及对不对称作战的支持。

淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新向《联合早报》说，埃斯珀一行人主要目的在要求台湾延长兵役，强化后备作战能力，这是美方今年第三次作出呼吁，前两次分别是美国前联合参谋会议主席穆伦上将率领两党特使团和美国参议院军委会成员亲自向台湾国防部长邱国正要求规划征兵制等。

他分析指出，蔡政府在年底地方选举前不会对此事表态，蔡政府罕见地让埃斯珀访问团先见朱立伦，“蔡政府是要把延长兵役和加强后备责任让国民党分担，而国民党也替蔡政府挡招”。