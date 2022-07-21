郑州拟设纾困基金解决烂尾楼问题

据河南资产管理有限公司官网消息，郑州地产集团有限公司与河南资产的高层人员星期二进行会谈，双方一致表示，将充分发挥各自专业团队、业务资源等优势，成立工作专班，联合设立郑州市地产纾困基金。

（郑州／北京综合讯）中国正寻求平息各地烂尾楼业主的停还房贷潮，在受停贷风波影响最大的省会城市郑州，当地国企拟联手地方资产管理公司（AMC）设立地产纾困基金，以解决部分楼盘的停工与烂尾问题。

据河南资产管理有限公司官网消息，郑州地产集团有限公司与河南资产的高层人员星期二（7月18日）进行会谈，双方围绕公司法人治理、市场化机制建设、低效资产盘活、产业招商引资、资产证券化、“两非（非主业、非优势）两资（低效资产、无效资产）”剥离等工作进行交流。

双方一致表示，将充分发挥各自专业团队、业务资源等优势，成立工作专班，联合设立郑州市地产纾困基金。通过资产处置、资源整合、重组顾问等方式，参与问题楼盘盘活、困难房企救助等解围纾困工作。

公开资料显示，2017年成立的河南资产累计收购不良资产达768亿元（人民币，158亿新元），帮助河南省内20多家金融机构出清风险，盘活问题楼盘十余个，帮助十余家上市公司、问题企业纾困解围。

自6月底开始的烂尾楼业主集体停还房贷风波，迅速向中国各地蔓延，郑州的问题楼盘尤为严重。《中国新闻周刊》引述克而瑞统计称，截至2021年末，郑州涉及停工、延期交付问题项目总套数2.52万套，占当年成交总套数比重达到28%。

郑州国企联手地方AMC拟设立地产纾困基金之际，中国多地政府也正在加快处置问题楼盘的脚步。

据第一财经网，在宁波、咸阳、遂宁、巩义、洛阳、驻马店、平顶山、绵阳等近10个城市，当地政府近期约谈区域内房企，了解问题楼盘复工难题；或是推出“一对一帮扶”“一盘一策”等方案，助力问题楼盘风险化解。

陕西咸阳住建局星期二（7月19日）约谈房企，并建立“一对一帮扶”政策，即一个科室帮扶一家企业，促进问题尽早解决。

在四川遂宁，全市共有83个在建和待建地产项目纳入挂联范围，每个项目由一名县（市、区）、市直园区县级领导“一对一”挂联。挂联领导要全面掌握相关项目情况，帮助化解房企发展难题。

愈演愈烈的停贷风波，可能加剧中国地产行业的滑坡，并给金融系统造成风险与影响，如何平息考验当局的应对能力。中国银保监会7月14日晚间就此强调，将引导金融机构参与风险处置，确保交楼。

“断供潮”蔓延至供应商

截至目前，“断供潮”仍在继续扩大，并开始蔓延至房地产供应商。财新网报道称，因恒大拖欠款项，包括建筑企业在内的数百家房地产供应商，已集体致函相关部门投诉，表明无法继续偿还银行贷款和支付账单。

一份署名“湖北省全体恒大供应商、小微企业”的“停贷停工告知书”，7月15日开始在互联网流传。当中称，自恒大2021年7月商票全面逾期后，相关中小企业、材料供应商面临生存危机，因应恒大种种违法违规行为，小微企业已无力帮恒大偿还欠款，“决定停止一切贷款、欠款”。