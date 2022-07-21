欧洲议会副议长：只有台湾人民可以决定台未来

（台北讯）欧洲议会副议长毕尔（Nicola Beer）星期三（7月20日）表示，欧洲对中国大陆逐渐趋向单方面改变台海现状的行为表达严正关切，强调只有台湾人民可以决定台湾的未来。

毕尔于星期二（7月19日）率代表团抵达台湾展开三天访问行程。据台湾总统府新闻稿报道，毕尔当天在拜会台湾总统蔡英文时致词说，欧洲深信台湾不仅具有战略重要性，也是负责任与可信赖的国际伙伴，无论成为世界卫生大会（WHA）观察员，与欧盟洽签贸易投资协定，或升级欧洲在台的经贸代表工作，都值得全球支持。

毕尔说，欧盟虽乐意与中国大陆保持友好关系，但欧洲对中国大陆逐渐趋向单方面改变现状的行为表达严正关切，单方面改变现状局面，不论基于任何说词，绝对不能发生，“只有台湾人民可以决定台湾自己的未来”。

蔡英文致词时说，称毕尔是台湾好朋友，长期在欧洲议会为台湾发声，不仅支持台湾的国际参与，也重视台海和平稳定发展。台湾处于民主防线最前缘，有能力也愿意与世界各国分享经验，期待与民主国家加强合作，打造具有韧性的民主阵线。

中国外交部发言人汪文斌周三在例行记者会上回应指出，一个中国原则是公认的国际关系准则，是中欧关系的政治基础。欧洲议会作为欧盟官方机构，其议员及高层理应遵守一个中国原则，在涉及台湾问题上谨言慎行，以免中欧关系受严重干扰。