网信办：违法收集用户信息存国安隐患 滴滴被罚16.5亿元

中国网约车巨头滴滴出行等待已久的靴子终于落地——监管部门对它处以80.26亿元人民币（16.5亿新元）罚款。这笔超出市场预期的罚金，标志着官方对滴滴历时一年的调查尘埃落定，对互联网行业态度进一步缓和。

中国国家互联网信息办公室星期四（7月21日）宣布，滴滴违反《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》的行为“事实清楚、证据确凿、情节严重、性质恶劣”。滴滴董事长兼执行长程维和总裁柳青也被各处100万元人民币罚款，网信办认定二人对违法行为负主管责任。

网信办同时发布的负责人答记者问显示，滴滴共存在16项违法事实，包括违法收集用户手机相册截图信息、过度收集用户剪切板、应用列表信息、过度收集乘客人脸识别信息、过度收集司机学历信息、在未明确告知情况下分析乘客出行意图信息等。

此外，网信办也指滴滴存在“严重影响国家安全”的数据处理活动、拒不履行监管部门明确要求、阳奉阴违、恶意逃避监管等问题，给国家关键信息基础设施安全和数据安全带来“严重安全风险隐患”。

滴滴：对处罚决定

“诚恳接受，坚决服从”

滴滴随后回应称，对处罚决定“诚恳接受，坚决服从”，将全面深入自查，积极配合监管，认真完成整改。

滴滴此次被罚金额折合12亿美元，高于市场预估的10亿美元，约占公司去年营收4.6％。在此之前，电商巨头阿里巴巴因触犯《反垄断法》被罚款182.28亿元人民币，相当于集团2019年中国境内销售额的4％。

《华尔街日报》和路透社早前引述知情人士称，罚款措施公布后，中国政府将允许滴滴重新开放新用户注册、旗下应用程序在手机应用商店恢复上架。今年6月从美国退市的滴滴，预计也将启动赴香港上市流程。

滴滴去年6月在纽约上市后，同时受到中美两国安全部门和监管机构施压，市值一度缩水80％。中国官方随即加强对科技行业监管，多家互联网公司均受波及。

不过，随着今年来中国经济压力加大，高层对互联网行业态度逐渐软化。中国副总理刘鹤、总理李克强今年5月相继表态称，支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资。

南洋理工大学商学院银行金融系实践副教授邓辛接受《联合早报》访问时指出，作为头部互联网企业，滴滴被罚金额和公司体量相比并不算大。官方宣布罚款措施，意味着监管层和滴滴已就此前赴美上市引发的矛盾达成协议，滴滴“最黑暗的阶段已经过去”。

邓辛预计，滴滴接下来还将根据国家对数据安全的要求进行整改，过后再启动赴港上市流程。此次事件也为其他计划出境上市的互联网企业提供参照。“在中美关系持续紧张、数据安全愈发受重视的时代，科技企业发展和国家监管密不可分。”

新加坡管理大学信息系统学院副教授朱飞达受访时分析，除了滴滴，不少中国互联网企业也存在违法或过度收集数据信息的行为。此次处罚也给行业起到警示作用，让业者知道哪些是不能触碰的红线。

整体来说，朱飞达认为滴滴赴美上市风波落幕，对行业信心的提振意义更大。“在今年的特殊环境下，政府希望尽快重振民营企业信心，让业者吃下定心丸、为经济和就业注入强心针。”

（记者是《联合早报》上海特派员）