深圳要采最严措施快速扑灭疫情

（深圳／北京综合讯）中国深圳本轮疫情持续逾一个月，目前仍未有消退迹象。深圳官方称，要“调集一切资源，采取一切办法”，以最严措施、最大力度、最快速度扑灭本轮疫情。

综合《深圳特区报》与路透社报道，中共深圳市委书记孟凡利星期三（7月20日）在会议上说，要从政治和全局高度深刻认识尽快遏制住本轮疫情的重要性与紧迫性，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。他要求，要高度重视、马上行动，在最短时间内遏制住疫情。

孟凡利强调，要在疫情防控一线考察识别、评价使用干部，对失职失责造成疫情传播扩散的，一律倒查责任、严肃追责问责。

深圳20日新增22起本土阳性病例，再写本轮疫情单日新增人数最高，本月早些时候，该市单日新增病例数为个位数。自6月18日以来，深圳本轮疫情报告感染者累计达112人。

今年3月，深圳采取了为期一周的“慢生活”来控制疫情，全市在此期间进行了三轮全员核酸检测，大部分人呆在家里，每户每两天允许一名成员外出领取生活必需品。

尽管官方一再强调，要最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，但深圳今年一季度2%的经济增速，不仅较疫情前明显放缓，也落后于同期的佛山、广州与东莞，显示这座中国南大门城市在严格防控疫情的同时，经济不可避免承压。

近一周疫情

波及21个省份78个地市

根据官方通报，中国大陆20日新增本土确诊病例148起，无症状感染者743名。中国国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华星期四称，近一周疫情波及21个省份78个地市，其中七个省份报告的感染者数超过百起。

贺青华说，甘肃兰州、广西北海、河南驻马店疫情仍然处于进展阶段，社会面传播风险较大，总体上各地在发生本土疫情后均能在较短的时间内有效控制，疫情影响较为局限。

兰州本轮疫情感染者累计已逾千例，该市20日新增本土确诊病例40起，无症状感染者108名。目前兰州多区仍在临时性管控中，有居民在网络反映，当地出现物资短缺的问题。

《兰州日报》星期四报道称，甘肃商务厅启动了兰州四区重点超市应急保供机制。

另据《健康时报》报道，北京、广东、河南、安徽多地企业近两周主动召回了口罩、防护服类产品，原因涉及口罩带和通气阻力不合格，防护服抗静电指标和针距指标不合格等。