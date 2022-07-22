疑剧情不符主流价值观 民国新剧《人生若如初见》 首播当天被下架

（香港综合讯）由中国当红演员李现、香港电影金像奖影后春夏等人主演的民国新剧《人生若如初见》首播当天即被下架，分析认为这与剧情不符合当下主流价值观、创作涉嫌历史虚无主义有关。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，这部剧原定于星期一（7月18日）晚上8时在湖南卫视和爱奇艺国际站首播，但湖南卫视突然改播扶贫剧《山海情》，芒果TV和爱奇艺也相继下架已上线的剧集。当晚，剧组在微博发布声明，称“技术原因”导致剧集延后播出，具体播出时间将另行通知。

不过，网民对官方的说法不买账，猜测该剧是因为涉及宣扬满清贵族、出现政治错误才被撤下。

报道称，这部剧的拍摄工作在2020年10月就已完成，剧集主要讲述清末民初革命五名青年的奋斗过程，其中李现饰演男主角的原型人物是满清贵族爱新觉罗·良弼。

中国知名编剧汪海林认为，《人生若如初见》主题是剧集下架主因，良弼是清末著名的保皇党，曾率部镇压辛亥革命，作为男主角出现在剧中与主流价值观差异很大。他猜测，剧集的定位是民国传奇，才绕过了历史剧的严格审查。

作家曾鹏宇也认为，良弼作为“反革命”代表人物成为电视剧男主角，难以摆脱“洗白、美化”之嫌，且容易让许多未成年粉丝将与“真实历史完全不同的‘虚无历史’当真”，从而引发对国家、民族、历史问题的怀疑和动摇。

报道称，在中共召开二十大前夕，官方严防“历史虚无主义”出现。

良弼是清末大臣，曾参与了清末一系列振武图强的军事活动。武昌起义发生时，他主张镇压，并反对与革命军议和、让清帝退位。他1912年遇刺被炸身亡，终年35岁。