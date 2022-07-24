南京玄奘寺供奉日战犯事件升级 官方要“彻查到底”官媒吁严惩供奉人

南京玄奘寺供奉日本战犯牌位事件再升级，继多名官员受处分后，中共南京市委宣传部发文强调供奉日本战犯牌位性质恶劣“必须彻查到底”；中国官媒《环球时报》也要求严查供奉人“吴啊萍”。

受访学者分析，地方政府和官媒对事件的高度关注，显示官方在近期社会事件频发的背景下，正竭力避免玄奘寺事件引发更大的舆情。

这次事件始于7月21日，有网民发布影片称，今年2月于南京玄奘寺游览时发现寺内供奉着参与南京大屠杀的日本侵华战犯的牌位，牌上标注的供奉人为“吴啊萍”，这些牌位2018年便已开始供奉。

视频在网上流传后引发网络讨伐声浪，当地政府火速成立调查组，并在22日晚上通报免去南京玄武区民族宗教事务局局长胡圆圆的职务，以及撤换玄奘寺住持，并且令玄奘寺停止日常活动。另有两名市民族宗教事务局官员受诫勉和停职检查处分。

多名官员受惩处后，事件仍未平息。南京市委宣传部发布新闻的官方公号“南京发布”星期六（7月23日）再发表题为《南京永远不会忘记》的文章批评，“不管是什么人出于什么目的干出这样没有底线的事情，性质都极其恶劣，必须彻查到底、绝不姑息”。文中也表明将对有关单位和部门负责人进行严肃处理。

央视和《解放军报》等中国官媒22日已发表评论对事件表示关注。《环球时报》23日也发社论敦促南京政府“给广大网友一个严肃的交代”，并强调要严查并严惩吴啊萍。

有网民指出，吴啊萍在玄奘寺一共供奉了六个牌位，其中五位为日本战犯；包括南京大屠杀的主犯田中军吉，南京大屠杀主要负责人之一、甲级战犯松井石根，乙级战犯谷寿夫，以及在南京制造杀人比赛的丙级战犯野田毅。有舆论认为，供奉者在距离侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆只有22分钟车程的寺庙供奉日本战犯，是“对中国人的挑衅”。

据中国媒体报道，南京市公安局已对吴啊萍的身份展开调查。

7月以来，中国网民的反日情绪持续高涨，日本前首相安倍晋三7月8日遇刺引起部分中国网民狂欢，也引起人们对中日紧张关系的关注。

澎湃新闻特约评论员曾颖在日本直播讲述安倍遇害一事时数次哽咽落泪，引来大批网民炮轰，并被一些网民指责是“汉奸”，她的微博也被禁言。

7月19日有消息称曾颖因承受不了舆论压力试图轻生，但作家陈岚随后在微博上称曾颖已送院抢救。

根据南京玄武区民族宗教事务局22日发布的通报，玄奘寺今年2月已经发现有人供奉日本战犯，并已“予以纠正”。但这起事件时隔五个月才在网上曝光，时间点耐人寻味。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》访问时分析，南京大屠杀对中国人而言是极大的伤害，这个课题在目前民间反日情绪较高的背景下尤为敏感。

学者：中共二十大临近 官方将谨慎维持社会稳定

今年初以来，徐州铁链女、唐山烧烤店打人，以及河南村镇银行等事件引发一波接一波的舆情海啸。

唐任伍指出，秋季的中共二十大即将召开，在目前易燃的舆论环境下，官方将谨慎维持社会稳定，玄奘寺事件若不尽早处理，“这种导火线不知道会引出什么事情”。

他预计，下来除了追查吴啊萍的身份，南京市也可能有更高级别的官员受惩处，可能包括负责文化、宗教方面的副市长级别的领导。