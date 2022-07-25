问天实验舱成功发射 军事专家：中美未来势必加大太空博弈

中国航天空间站首个科学实验舱“问天”星期天（7月24日）在海南成功发射，意味着中国进一步迈向年底建成“天宫”空间站及国家太空实验室的目标。受访军事专家预期，中美未来势必加大太空博弈，西方近期也可能再渲染中国运载火箭残骸危害等问题。

据中国载人航天工程办公室发布的消息，搭载问天实验舱的长征五号B运载火箭，星期天下午2时22分在文昌航天发射场点火发射。逾八分钟后，问天与火箭成功分离并进入预定轨道。

中国副总理韩正在北京航天飞行控制中心观看发射实况，并向全体参研参试人员表示祝贺。

中国航天员首次在轨迎接航天器访空间站

按照预定程序，问天将与去年4月底被送入太空的“天和”核心舱进行交会对接。今年6月初到天和核心舱执行任务的三名神舟十四号航天员，则将进入问天开展工作；这也是中国航天员首次在轨迎接航天器到访空间站。

中国空间站于去年4月开始建造，计划今年底竣工，设计寿命至少为10年，将成为中国长达30年载人航天计划的重要里程碑。空间站完成建设的同时，也将全面完成建造以天和核心舱、问天实验舱和“梦天”实验舱组成的T形天宫空间站，建成国家太空实验室。梦天近日已在天津顺利完成正样热试验，预计将于今年10月发射。

舱体有六层楼高度 至今发射最重23吨载荷

“问天”作为中国空间站第二个大型舱段，是中国迄今为止发射的最重载荷，重量约23吨，它也是太空中目前体积最大、长度最长的单体航天器，舱体总长17.9米，比天和核心舱还要长1.3米，足有六层楼高度。

中国军事评论员宋忠平接受《联合早报》采访时说，问天发射成功意义重大，不仅对中国最先进的长征五号B运载火箭带来重大技术锻炼，实验舱与核心舱对接也为空间站完成建设打下良好基础。

宋忠平指出，问天具备多项功能，内容比国际空间站更丰富，也让中国空间站变得更实用，对整个中国空间站的建设有不可替代的作用。

由工作舱、气闸舱和资源舱组成的问天，是航天员在轨期间的主要工作场所，主要将用于开展空间生命科学研究，配置了生命生态、生物技术等实验柜。中新社引述国际宇航联空间运输委员会副主席杨宇光说，未来航天员将在这些实验柜种植植物、饲养小动物、培育微生物等。

问天还将支持航天员驻留、出舱活动，并可作为天和核心舱的备份。杨宇光介绍，一旦天和出现严重故障，问天将能快速接管主控空间站。

问天与天和核心舱一样配有航天员生活设施，包括三个睡眠区、一个卫生区和厨房等。

宋忠平评估由于美国担忧在太空技术上被中国赶超，中美将在太空展开更多博弈与竞争。他预期，长征五号B运载火箭残骸数日后将坠落大气层，届时西方国家出于政治目的，可能将再度炒作残骸危害等问题，加大对中国打压。

（记者是《联合早报》重庆特派员）