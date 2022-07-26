呼吁加快打造《南中国海行为准则》 王毅：亚细安应向个别域外大国表态

王毅不点名批评美国称，“个别域外大国为了维护自身的霸权，不断向本地区加大力量投入……如果是为和平合作而来，我们欢迎。如果是为捣乱破坏而来，请你们离开。”

中国国务委员兼外长王毅两周内第二次就《南中国海行为准则》磋商问题向亚细安国家喊话，他呼吁各国加快打造《南中国海各方行为宣言》的加强版和升级版，并敦促各国向“个别域外大国”表达明确态度。

中美在南中国海的博弈本月以来出现升温势头，中国官方星期一（7月25日）配合《南中国海各方行为宣言》签署20周年，邀请亚细安国家外交官员在北京以线上线下结合的方式举行研讨会，力求推动《南中国海行为准则》（Code of Conduct，简称COC）的磋商进程。

王毅在研讨会开幕式上以预录视频致辞时强调，地区国家是妥善处理南中国海问题的“真正主人”，“东亚模式是汇聚和维护共识的有效途径”。

他不点名批评美国称，“个别域外大国为了维护自身的霸权，不断向本地区加大力量投入，蓄意扩大矛盾、挑动紧张，危害沿岸国的正当权益和海上的正常秩序”；“如果是为和平合作而来，我们欢迎。如果是为捣乱破坏而来，请你们离开。”

中美外交拉锯持续升温

王毅还呼吁各国继续将解决南中国海问题的主动权和主导权掌握在地区国家自己手中，坚定支持一切有利于和平解决和管控争议的努力，“旗帜鲜明地反对任何在本地区制造紧张，挑动对抗的言行”。

拜登政府今年中把外交重点转向印太地区后，中美围绕南中国海议题的外交拉锯持续升温。

美国国防部长奥斯汀6月表明，美国将继续深化与亚细安的合作，尤其着重于海上安全领域。美国国务卿布林肯本月12日在南中国海案裁决六周年的时间点上，敦促中国停止在南中国海的“挑衅行为”，并警告任何对菲律宾武装部队的武装攻击，都将启动美国的相互防御承诺。王毅13日访问马来西亚时则呼吁亚细安国家拒绝阵营对抗和冷战思维，加快推进COC磋商。

中美在南中国海的军事活动引起亚细安国家高度警惕。美国里根号航空母舰打击群本月13日进入南中国海执行例行安全任务，中国解放军随即在17日至20日于南中国海特定水域举行军事训练。

学者：不能低估行为准则磋商难度

马来西亚外交部长赛富丁星期一以视频方式在研讨会上致辞时，提醒各方保持克制，避免采取可能被视为挑衅、可能使情况更复杂，以及导致区域紧张关系升级的行为。

亚细安与中国于2002年签署《南中国海各方行为宣言》，同意在南中国海保持克制，但该宣言缺乏法律约束力。亚细安与中国因此在2018年3月正式就具有约束力的《南中国海行为准则》启动磋商程序。

中国总理李克强在2018年提出三年内完成COC磋商的目标，但COC单一磋商文本草案2019年完成一读后，谈判至今未见显著进展。

中国南海研究院创始院长吴士存在研讨会场边受访时分析，下来磋商的难度“不能低估”。

他说，美国对南中国海的政策调整，使一些亚细安国家的诉求和积极性发生变化。各国既要积极推进磋商，也要预计到可能出现分歧，这些分歧可能导致磋商阶段性停滞，甚至可能止步不前。