北京冬奥后第一个到访外国元首 佐科访华会见习近平 中印宣示加强合作

中国国家主席习近平在会见印尼总统佐科后说，中方全力支持印尼主持召开G20领导人峇厘岛峰会，愿加强协调配合确保峰会圆满成功。双方会后发表联合声明，并签署包括推进“一带一路”倡议，以及疫苗、绿色发展和海洋等领域合作文件。

中国国家主席习近平与总理李克强星期二（7月26日）在北京会见到访的印度尼西亚总统佐科。受访学者分析，印尼今年担任二十国集团（G20）主席国，是中美竞相争取的对象，佐科受邀访华，是中国重建对美缓冲区的重要指标，而中国领导人11月是否出席G20峰会则值得观察。

综合中国央视新闻与国际媒体报道，佐科应习近平邀请，于星期一（25日）晚间抵达北京，隔天下午在钓鱼台国宾馆分别与习近平、李克强举行会晤。

习近平在会见时说，佐科是北京冬奥会后中方接待的首位外国元首，充分体现了双方对发展中印尼关系的高度重视。

习近平说，中方全力支持印尼主持召开G20领导人峇厘岛峰会，愿同印尼加强协调配合，确保峰会取得圆满成功。中方也将全力支持印尼当好明年亚细安轮值主席国，欢迎印尼继续积极参与“金砖+”合作，赞赏印尼支持和重视全球发展倡议和全球安全倡议，愿同印尼就此加强沟通合作。

佐科邀请出席G20峰会 习近平没确定是否受邀

另据佐科办公室发布的新闻稿，佐科对习近平形容，中国是印尼的全面战略伙伴，“我们须要在这个伙伴关系中，注入对我们的国家、也同时对区域和世界有益的合作。”

来自印尼方面的消息也显示，佐科正式邀请习近平出席11月在峇厘岛举行的G20峰会，但习近平并没确定是否受邀。

中国外交部官网新闻稿则提到，双方也就乌克兰危机等问题交换意见，认为国际社会应该为劝和促谈创造条件，为乌克兰局势缓和降温、稳定全球经济秩序发挥建设性作用。

双方会后发表《两国元首会晤联合新闻声明》，并签署关于共同推进“一带一路”倡议与“全球海洋支点”构想有关合作的谅解备忘录，以及疫苗、绿色发展、网络安全和海洋等领域合作文件。

中印双方也同意，致力于让中印合建的雅加达至万隆高速铁路，“准时”并以高质量完工。

中印合建的雅万高铁，是“一带一路”倡议下中印合作的标志性项目，但在2016年开工以来经历多次延误，刚于今年7月开始铺轨。印尼正力争它能在11月的G20期间试运行。

印尼内阁秘书处网站在佐科与李克强会晤后发布的新闻稿则显示，中国承诺再进口100万吨印尼棕榈油，并优先考虑印尼的其他农产品，以及改善北加里曼丹工业园区的合作等。

学者：此时邀佐科访华是重建中美缓冲区指标

对于佐科访华的区域政治意义，澳大利亚国立大学亚太学院讲师宋文笛接受《联合早报》采访时解读，对中美而言，东南亚是一个适合“斗而不破”的地缘竞逐环境，因为在这个区域内要争取的是“加盟”，而非争夺地盘，印尼则是值得争取的东南亚大国。

因此，他认为，中方此时以邀请印尼总统访问作为突破点，不仅能深化印尼与中国的关系，也是北京争取国际话语权、重建中美缓冲区、降低意识形态两极化的重要指标。

根据彭博社报道，佐科此行也邀请习近平出席G20峰会，中国外交部发表声明指习近平感谢印尼的邀请，但未提及他是否会参加。

中国人民大学欧盟“让·莫内”讲席教授、欧盟研究中心主任王义桅分析，冠病疫情暴发后，中国少有主场元首外交，印尼总统作为冬奥后第一位访华的外国元首，不仅体现中国和亚细安国家关系紧密，也代表中国在疫后逐渐开放，并不是非要等中共第二十次代表大会（简称中共二十大）以后。

他认为，G20峰会及亚太经济合作组织（APEC）峰会在11月接连举行，中国领导人若能到国外访问，具有重要意义。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁则指出，截至目前中共二十大时间尚未确定。根据过往经验，时间恐怕与11月举行的G20峰会接近，习近平是否会出访，尚待观察。

不过王宏仁认为，中印双方或许可借这次元首外交，了解彼此在G20峰会关切的事项，最终峰会声明若能满足各方需求，不仅能增加中美两国对印尼的信任度，也可望提升印尼在区域内的地位。

宋文笛也提到，既然印尼是G20主办国，对议程设定也具有影响力。若能通过这次元首外交，促成G20会后联合公报或声明，多出现一些强调多边合作促进疫后经济复苏、公共卫生合作的内容，对中国而言都是加分的。