郑州地方政府助房企纾困 出手盘活“烂尾楼”

中国楼市停贷潮重灾区河南郑州官方出手盘活“烂尾楼”，由政府牵头为当地房地产企业纾困。分析预计，在房企自救乏力之时，地方政府将更深度介入停贷潮处理，郑州模式或可为其他地区提供借鉴。

一张署名为郑州市住房保障和房地产局的文件截图星期二（7月26日）晚间在互联网流传。

这份名为《关于我市头部房企自愿退出项目情况的汇报》的文件发布于7月20日，其中披露，郑州市政府已针对建业、鑫苑、康桥、世茂、绿地、正商和融创等当地七家重点房企的项目，给予棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障房租赁等形式的退出方式支持。

澎湃新闻引述名单上的房企人士说法称，文件本意是政府计划帮助在郑州的头部优质房企解决当下遇到的困难。优先帮助这七家长期深耕郑州的头部房企纾困，“对企业和业主来说，都是解决目前暂时困局保证交付的良好契机”。

涉事房企也澄清，文件中的“退出”并非要求相关房企退出项目，而是对四种纾困方式的统称。其中“棚改统贷统还”是指利用棚户区改造政策，将建设主体由开发商转变为政府平台公司，后期由政府主导。

房企资产大于负债的，可通过“收并购”模式，由政府组织国企央企和金融机构对接，解决企业现金流问题，而销售不畅、建设资金困难的，可选择“保障性租赁住房”模式，由政府组织专项建设贷款。

分析：郑州应对策略 其他城市可借鉴

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，郑州官方针对不同楼盘落实了不同的应对策略，有助于更好化解矛盾，对正在探索解决方案的其他城市也有积极借鉴意义。

严跃进引述文件披露的数据分析，一些重点房企问题较为严重，后续需要通过各类全方位的措施来积极解决。以融创披露的七个项目为例，涉及建筑面积275万平方米，负债达54亿元（人民币，下同，约11亿新元），资金硬缺口为109亿元。

开源平台GitHub根据公开信息梳理的“全国各省市烂尾楼停贷通知汇总”显示，截至星期三（7月27日）晚8时，共有321个楼盘业主发出集体停贷告知书，其中有41个位于郑州，比排名第二的西安（21个）多出近一倍。

国企河南资产管理有限公司上周宣布将联合郑州地产集团设立郑州市地产纾困基金，通过资产处置、资源整合、重组顾问等方式，参与问题楼盘盘活、困难房企救助等解围纾困工作等。

路透社星期一引述知情国有银行官员称，中国将设立一个房地产基金，由中国央行支持，筹集最高达3000亿元资金收购烂尾楼，协助开发商解决债务问题。

戴德梁行研究院副院长张晓端接受《联合早报》访问时指出，在市场环境不乐观、房企自救乏力的前提下，政府牵头协调国企和金融机构介入，短期内一方面为房企纾困，更重要的是保障项目的推进和交付，长远来说也有助于维持楼市稳定和金融系统安全。

“事实上，郑州的措施也已在部分城市推行，接下来还是要看如何加强执行与监管，将措施落实到位。”

张晓端同时强调，郑州官方的举措并非简单地为涉险房企兜底，而是从具体项目层面出发，达成多方共赢的方案。

“例如在人口流动较大的地区，将部分楼盘收购改造为保障性租赁住房，使各方都能从中受益。”