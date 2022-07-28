习近平定调 中共二十大要重点部署 未来五年社会主义现代化战略

中共总书记习近平对党内高级干部表明，即将召开的中共第二十次全国代表大会，要对全面建成社会主义现代化强国“两步走”战略安排进行宏观展望，重点部署未来五年的战略任务和重大举措。

中共省部级领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班，星期二和星期三（7月26日与27日）在北京举行。习近平在开班式上发表讲话，另六名中共政治局常委，以及中国国家副主席王岐山都出席了这场高规格的开班式。

分析认为，习近平的讲话是要为二十大定调，并在会议召开前统一党内高级干部思想。

据新华社通稿，习近平在讲话中阐述了二十大召开的国际国内环境，警惕中国需要应对的风险和挑战，以及需要解决的矛盾和问题，“比以往更加错综复杂”。

他要求，全党必须增强忧患意识，坚持底线思维，坚定斗争意志，增强斗争本领，并强调“依靠顽强斗争打开事业发展新天地，最根本的是要把自己的事情做好”。

中共二十大秋天召开

中共将在今年秋天召开五年一次的全国党代会，并对高层领导班子进行换届。

设在台北的中国文化大学社科院院长赵建民接受《联合早报》采访时分析，二十大对习近平本人和对中共都是一个历史性的关键时刻。“对习近平而言，二十大会开启他的第三个任期；对中共而言，（这关系到）中华民族伟大复兴能否取得令人振奋的进展。”

习近平在讲话中谈到二十大的主要工作。他说，二十大要对全面建成社会主义现代化强国两步走战略安排进行宏观展望，重点部署未来五年的战略任务和重大举措。

习近平指出，未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，搞好这五年的发展对于实现第二个百年奋斗目标至关重要。

对习近平而言，二十大会开启他的第三个任期；对中共而言，（这关系到）中华民族伟大复兴能否取得令人振奋的进展。 ——中国文化大学社科院院长赵建民

他要求，紧紧抓住解决不平衡不充分的发展问题，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，研究提出解决问题的新思路、新举措。

所谓“第二个百年奋斗目标”，是指到本世纪中叶（2049年）中共建国100周年时，中国要建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。中共已实现第一个百年奋斗目标，即在中共建党100周年（2021年）前，中国要全面建成小康社会。

中共在2017年召开十九大时，为实现第二个百年目标制定“两步走”战略部署：从2020年到2035年基本实现社会主义现代化；从2035年到本世纪中叶建成社会主义现代化强国。

习近平强调，全面建设社会主义现代化国家，关键在于中共自身；必须深刻认识到中共面临的执政、改革开放、市场经济、外部环境考验，以及精神懈怠、能力不足、脱离群众和消极腐败的危险都长期存在；管党治党一刻也不能放松。

二十大将谋划中国未来五年发展，学者认为，追求稳定会是中共的优先目标。

赵建民说，中共希望在2035年基本实现社会主义现代化，但未来五年面对较大挑战，这包括内部的疫情、经济挑战，以及外部的地缘政治挑战。因此他认为，二十大最主要的任务是，“在这些挑战中稳住阵脚”。