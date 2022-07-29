中美元首通电话逾两小时 学者：有助于避免不必要冲突

据白宫的消息，拜登与习近平通话超过两小时。白宫称，此次通话涉及俄乌战争等广泛议题。新华社则发布消息称，习近平重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场，强调“坚决反对‘台独’分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的‘台独’势力留下任何空间”。

中美关系因美国众议院议长佩洛西可能访台陷入高度紧张之际，美国总统拜登和中国国家主席习近平星期四（7月28日）围绕台湾问题等议题进行超过两小时通话，以缓和两国近来迅速激化的矛盾。

尽管此次通话难以给中美关系带来实质性改善，但学者认为，两国元首沟通有助于避免不必要的冲突。

据白宫的消息，拜登于新加坡时间星期四晚上8时33分与习近平通话，通话在10时50分结束。白宫称，此次通话涉及俄乌战争等广泛议题。

中国官媒新华社发布的消息称，两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。习近平重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场，强调“坚决反对‘台独’分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的‘台独’势力留下任何空间”。

他也郑重表明：“坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志；民意不可违，玩火必自焚。希望美方看清楚这一点。”

这是拜登去年1月入主白宫后，中美元首第五次对话，两人上一次对话是在今年3月举行的视讯对话。

白宫国家安全委员会发言人柯比星期三对媒体说，此次通话“是为了保持与中国国家主席的沟通渠道畅通”。他也称，与中国的关系是美国“在区域和在全世界最重要的双边关系之一”。

中美关系近期因佩洛西8月初可能访台的消息陷入紧张。虽然美国政要已时常访问台湾，但佩洛西在美国政坛地位排行第三，仅次于副总统哈里斯，北京因此将佩洛西可能访台视为极大挑衅，并对此严阵以待。

中国外交部和国防部发言人近期多次发出严厉警告，声称“一切严重后果由美方负责”，“中国军队绝不会坐视不管”。

分析人士认为，中共今年秋天即将召开第二十次全国代表大会，习近平会开启第三个任期，北京并不希望台海局势此刻升级。

美国智库史汀生研究中心东亚项目联席主任兼中国项目主任孙韵星期四在《外交事务》杂志撰文指出，习近平并不想中国卷入一场冲突，分散他的注意力或影响他在国内政治斗争中的处境，这才是他现在的首要任务。

她认为，如果佩洛西访台，中国大陆会采取军事行动，但北京利用这个机会攻击台湾的可能性很小，至少在二十大前，北京都会把稳定放在首位。

彭博社星期四引述熟悉中美元首通话安排的知情人士说，拜登政府认为，领导人的接触是缓和台海紧张局势的最好办法；拜登也希望与习近平讨论气候变化、经济竞争等问题，以及对俄罗斯的石油价格设定上限，以惩罚莫斯科发动乌克兰战争。

与以往一样，外界并不看好这次通话能为中美关系带来实质性改善；但中美元首此时接触，有望降低爆发难以管控的危机的风险。

美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪希望，双方能设立降低事故风险的机制。她说：“（中美）关系正处于如此恶劣的状态。相互之间的不信任达到了历史最高点。我认为人们没有意识到此刻是多么危险。”

不过，美国战略和国际研究中心中国问题专家甘思德认为，双方并没有处于危险边缘，但发生重大危机的风险高于零，因此习拜通话对避免不必要的冲突很重要。