中共二十大前重磅“打虎” 工信部部长肖亚庆涉嫌违纪违法被查

官方在通报中仍称肖亚庆为“同志”，也没有像对很多落马官员的通报那样，在“违纪违法”前加上“严重”二字，显示从目前来看，肖亚庆的违纪违法情节不那么严重，未必会像其他落马官员那样面临牢狱之灾。

中共在二十大前重磅“打虎”，工业和信息化部部长肖亚庆涉嫌违纪违法被查，他是中共十九大后落马的第四名十九届中央委员。

肖亚庆出事的传闻本周在坊间传开，中央纪委国家监委网站星期四（7月28日）发布的通报，证实了这一传闻。

落马前已有征兆

不过，官方在通报中仍称肖亚庆为“同志”，也没有像对很多落马官员的通报那样，在“违纪违法”前加上“严重”二字，显示从目前来看，肖亚庆的违纪违法情节不那么严重，未必会像其他落马官员那样面临牢狱之灾。

肖亚庆落马前已有征兆。中共中央和国家机关代表会议本月19日选举产生出席二十大的代表，293人的代表名单星期三（7月27日）公布，几乎所有中央部委的“一把手”都在其中，但不见肖亚庆的名字，引发外界猜测。

中共省部级领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班星期二和星期三在京举行，央视新闻联播的画面也显示，肖亚庆没有参加这场研讨班。

公开资料显示，1959年出生的肖亚庆是河北新乐人，毕业自中南大学材料加工工程专业，后拿到工学博士学位，是教授级高级工程师。

他曾长期在有色金属行业工作，2004年出任中国铝业公司总经理、党组书记，兼任中国铝业股份有限公司董事长、首席执行官。

肖亚庆在中铝工作期间，主持过多个国内外资产收购项目，包括在2008年主导中铝入股全球四大铁矿矿业巨头之一力拓（Rio Tinto）的交易。

2009年，肖亚庆进入国务院系统，出任国务院副秘书长，在该岗位上工作七年，配合分管工业、电信、能源、交通等重要经济领域的副总理开展工作。

他在2016年出任国务院国有资产监督管理委员会主任，三年后调任国家市场监督管理总局局长。

2020年，肖亚庆接替苗圩出任工信部部长。在中国行政序列中，国务院所属部委和总局，虽然都是正部级单位，但部委的地位高于总局，肖亚庆当时接掌工信部，被认为受到重用。

中共十九大以来 第四名被查中央委员

肖亚庆是2017年中共十九大以来第四名被查的中央委员，另三人是中国证监会原主席刘士余、中国司法部原部长傅政华，以及中国最高人民法院前常务副院长沈德咏。2012年中共十八大后的五年间，有17名中央委员落马。

中共在二十大前高压反腐，释放对腐败“零容忍”的明确信号。星期四召开的中共政治局会议在审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》时，也专门提到中央和国家机关的问题。

会议要求，中央和国家机关要在巡视整改上发挥表率作用；要保持战略定力，坚决贯彻严的主基调，健全内部管理和权力运行监督制约机制，一体推进不敢腐、不能腐和不想腐。