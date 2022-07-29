韩咏红：中美准备好为台湾摊牌了？

中美元首通话总算在星期四（28日）晚进行了，美方事前表示俄乌战争、中美的经济竞争等广泛议题都会是美国总统拜登与中国国家主席习近平通话的内容，但眼下最受关注的还是，可能引爆中美直接军事冲突的美众议院议长佩洛西访台到底会不会成真？

按逻辑推论，既然习拜说上了话，佩洛西访台的概率得减少。因为中国大陆要求邦交国承认“一个中国”，具体内容包括不与台湾进行任何形式的官方往来，北京很可能要求华盛顿先给予某种承诺，至少要佩洛西得延后访台，否则不会有这次元首通话。

当然，这都是推论。在本文截稿前，中美双方对外公布的信息都很少，有可能是不欢而散。

话说过去一个多星期来，有关佩洛西访台的话题不断延烧，而且气氛愈来愈紧张。北京发出了最严厉警告、包括解放军声称“绝对不会坐视不管”，拜登也引述军方态度婉转表示反对；但美国两党多名议员以及特朗普时代的高官却在合力摇旗呐喊，为佩洛西访台助威，理由包括“不能让中国主宰美国众议院议长的出访地点”。还有好些议员呼吁拜登摒弃模糊战略，公开宣示若两岸开战，美国会介入并支持台湾。

中美领导人都有不能向对方示弱的压力，外有议员“啦啦队”的加码，佩洛西访台一度显得箭在弦上。众议院外交事务委员会共和党领袖麦考尔（Michael McCaul）亲自对媒体证实，他与众院外委会主席米克斯（Gregory Meeks）都收到了佩洛西的赴台邀请，民主党议员埃斯霍（Anna Eshoo）也证实获邀。吊诡的是，麦考尔和埃斯霍都称，因其他安排冲突，他们不会接受邀请。

事实上，这些政客们的行为不乏给拜登政府出难题、让他出洋相的用意。既然拜登政府已表示“不是好主意”，如果同党的佩洛西坚持成行，就会让民主党的裂痕一览无遗，而中美关系若出现动荡，需要收拾残局的也是拜登。若佩洛西最终不去，他们又能攻击拜登软弱。

不过，仔细观察这两天的美媒消息，美国政坛内外也非只有一边倒向的“劝进”声音。有的焦虑声已通过媒体露出水面。

著名中国问题学者、美国国务院前官员谢淑丽就公开说，在中共二十大前的紧张阶段，佩洛西访台将被视为对中共总书记习近平的羞辱，因此佩洛西应延迟访台，好过冒中美开战的风险。智库学者葛来仪、澳大利亚前总理陆克文也都在表达类似的观点，建议访台推迟到中共二十大之后。

民主党参议员墨菲则发声，美国需要明确目的，如果准备改变台湾政策，应该是出自集体决策，而不是一系列未经协调的行动，因意外导致的结果。

美国主流媒体《华盛顿邮报》27日的社评，也出人意表地站到了“劝退”阵营。社评批评拜登上周不该公开讨论佩洛西访台这样敏感的话题，更不该引述军方的反对意见，这造成了两种不良观感：一是显示拜登知情、还收到北京的威胁，二是显示决定美国政策的是军人而非文人政府。而拜登的公开回应，又迫使北京不可能保持沉默。

这篇社评认为，佩洛西“有权利也有义务表达与民主台湾同在”，如果在北京压力下取消行程，等于承认北京有权否决美台发展关系，不过社评又认为，佩洛西应该延迟访台。原因是，在俄乌战事持续甚至可能升级的此时，美国与世界不太能承受一次原本可以避免的中美军事摊牌，尤其是其序幕可能是北京逼下载着佩洛西的美国飞机。

这一切讨论，其实都指向一个根本性的问题：美国已经做好准备为台湾而与中国大陆军事摊牌了吗？更粗鄙一点说，美中到了“撕破脸”的时候了？

答案应该不是。

拜登政府与五角大楼的保留态度，以及前述多位名人发声，都是在“劝退”佩洛西，延迟她“毕业旅行”或“告别演出”中的台湾行。

北京同样并未打算现在“撕破脸”，所谓说解放军击落佩洛西专机几乎不可能。但若佩洛西访台，解放军“伴飞”与战机穿越海峡中线的可能性都极高，直接飞入台湾上空也并非不可能。简而言之，北京会借此机会进行不对称反应，进一步推进对台湾主权的宣示，划设并固定对北京更有利的新界限，以此来回击北京眼中的佩洛西挑衅行为。

对此，华盛顿相信也有所预估。中美间在台海问题上的大国博弈，犹如两个旗鼓相当的对手，一方突然出招会让另一方显得被动，但是只要后者猛烈地把球击回去，压力又会回到前者。当然，如果北京反击过于强烈，也可能引起国际社会另一轮反弹，导致北京陷入新一轮被动。所以说，现在就摊牌，对谁都没有好处、谁都没有完美的胜算。

就在本周二和周三（26日至27日），中共省部级主要领导干部在北京参加了“迎接党的二十大”专题研讨班，习近平在开班式发表讲话，为下半年举行的二十大定调。

五年前的同一天，习近平也曾在“迎接党的十九大”专题研讨班上讲话，为十九大定调。这就清楚说明，中共更大的主题是按照自身节奏，落实十九大时定下的远景——2035年基本实现社会主义现代化，而非其他。

既然中美都没有做好准备此刻为台湾摊牌，这基本回答了双方是否会允许佩洛西的突发之举，导致中美军事冲突提早到来。当然，谁也不敢打包票说佩洛西一定不去，毕竟白宫管不到众议院议长，那能不能以某种方式交换条件、化险为夷，这还真是一次中美互信的压力测试。