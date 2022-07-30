孙力军政治团伙六官员全面审 涉敛财过亿元 傅政华受贿案一审开庭

中国司法部原部长傅政华是2017年中共十九大后首个涉嫌徇私枉法罪的“老虎”，被指担任北京公安局长期间，包庇涉严重犯罪的弟弟傅卫华，隐瞒不报线索，致使傅卫华长期未被追诉，“情节特别严重”。

中国司法部原部长傅政华被控受贿及徇私枉法，星期四（7月28日）在吉林长春一审开庭，卷入中国公安部原副部长孙力军政治团伙案的六名官员至此已全部受审。学者指出，官方本月加紧审理孙力军团伙案，以便在中共二十大召开前营造良好的政治氛围。

据中国最高人民法院官网发布的消息，傅政华星期四在长春受审案件有两部分，其中受贿部分是公开审理，徇私枉法部分则因涉及国家秘密不公开审理。

庭上案情揭露，傅政华2005年在北京公安局副局长任上开始受贿长达六年。他2020年5月离开政法系统后仍继续大肆敛财，共计1亿1700万余元（人民币，下同，2400万新元），与孙力军、中共江苏政法委原书记王立科同样敛财过亿。

傅政华也是2017年中共十九大后首个涉嫌徇私枉法罪的“老虎”。他被指2014年至2015年担任北京公安局长期间，包庇涉严重犯罪的弟弟傅卫华，隐瞒不报线索，致使傅卫华长期未被追诉，“情节特别严重”。

根据中国刑法，徇私枉法罪者最少将被罚有期徒刑五年以下或拘役；情节特别严重的，则将被罚有期徒刑10年以上。

当庭认罪后休庭择期宣判

据通报，傅政华当庭表示认罪；法庭宣布休庭，择期宣判。

67岁的傅政华是河北滦县人，出身公安系统，任北京公安局长期间曾因扫荡“天上人间”等知名夜店名噪一时。他后来担任中国公安部常务副部长，在政法系统颇具影响力。

傅政华去年10月在担任全国政协社会和法制委员会副主任期间被调查，是中共十九大以来迄今落马的四名十九届中央委员之一。

他今年3月被“双开”（开除中共党籍和公职），4月被逮捕。当时通报中出现不少罕见且严厉的措辞，指他“政治野心极度膨胀，政治品行极为卑劣”“危害中共的集中统一”更是首次出现。

傅政华在7月11日被起诉前，孙力军7月8日也在长春一审开庭，被控受贿6亿4600万余元，非法拥有两支枪支。首名被控上法庭的孙力军团伙成员，是去年9月在河北唐山受审的上海公安局原局长龚道安；之后被指参加团伙的重庆公安局原局长邓恢林、山西公安厅原厅长刘新云、王立科也先后出庭。

学者：加紧审理孙力军案 争取二十大前有审判结果

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时指出，官方近期加紧审理孙力军团伙案，争取在二十大前给出审判结果，为二十大的召开“营造一个风清气正的政治风气”，同时继续释放中共对腐败零容忍的信号，震慑腐败分子。

中共总书记习近平本周在北京举行的中共省部级领导干部专题研讨班开班式上，强调管党治党一刻也不能放松，必须常抓不懈、紧抓不放，必须持之以恒推进全面从严治党。

唐任伍解读说，上述表态是为二十大定调的其中一部分，强调中共将把反腐败坚持到底。

根据唐任伍做过的调查，2012年十八大以来民众对中共中央满意度最高的就是反腐败。他说，对傅政华的审理显示中共继续刀刃向内，既能让民众对公检法重拾信心，也在二十大前提升民众的认同感和凝聚力。

另一方面，北京政协原副主席于鲁明星期五因涉嫌受贿罪被逮捕。60岁的于鲁明过去长期在北京市卫生健康系统工作，今年4月落马，5月被免去北京卫健委主任职务，本月18日被“双开”。中纪委通报指他为官不廉，涉通过民间借贷获取大额回报等违法行为。