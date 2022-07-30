接替肖亚庆 航天专家金壮龙出任工信部部长

《星岛日报》引述消息人士说，肖亚庆可能涉及亲属的案件。肖亚庆的弟弟肖亚雷是知名玉石商，多年前曾接受央视“经济半小时”节目访问，谈到和田玉和羊脂玉。也有传闻称，肖亚庆涉及中国铝业的案件，该公司已有多人被带走。

中共中央军民融合发展委员会办公室常务副主任金壮龙出任中国工业和信息化部党组书记，他将接替之前落马的肖亚庆，出任工信部部长。

据工信部旗下“工信微报”公众号星期五（7月29日）发布的消息，中共中央组织部有关负责人当天下午出席工信部领导干部会议，宣布中共中央决定，金壮龙任工信部党组书记，肖亚庆不再担任该职务。

工信部是主管工业和信息产业的政府部门，职能范围包括5G、人工智能、新能源汽车、大数据中心等战略性新兴产业。

公开资料显示，58岁的金壮龙是浙江舟山人，曾长期在航天系统工作，曾任中国国产C919大飞机项目的总指挥。

金壮龙在上海航天局任职多年，1998年出任上海航天局局长时，是当时上海最年轻的正局级干部之一。

1999年，他出任中国航天科技集团公司党组成员，两年后任中国航天科技集团公司副总经理、党组成员。

2004年，金壮龙出任国防科工委秘书长，兼任国家航天局副局长；隔年升任国防科工委副主任、党组成员；2007年8月，兼任大型客机项目筹备组副组长。

中国商用飞机有限责任公司2008年在上海揭牌，中国大飞机研制进入实质性操作阶段，金壮龙同年出任中国商飞总经理；2012年升任中国商飞董事长、党委书记。

金壮龙在2017年转任中央军民融合办常务副主任直到履新。他是中共第十七届、十八届中央候补委员、第十九届中央委员。

金壮龙接替63岁的肖亚庆。中央纪委国家监委官网星期四通报，工信部党组书记、部长肖亚庆涉嫌违纪违法，目前正在接受中央纪委国家监委审查调查。肖亚庆是2017年中共十九大以来，第四名被查的中央委员，官方通报没有披露他被调查的原因。

《星岛日报》引述消息人士称，肖亚庆可能涉及亲属的案件。肖亚庆的弟弟肖亚雷是知名玉石商，多年前曾接受央视“经济半小时”节目访问，谈到和田玉和羊脂玉。也有传闻称，肖亚庆涉及中国铝业的案件，该公司已有多人被带走。

不过，中纪委星期四在通报中仍称肖亚庆为“同志”，指他“涉嫌违纪违法”，没有说他“严重违纪违法”；官方星期五发布金壮龙接替肖亚庆的消息时，也称肖亚庆为“同志”。

王祥喜将出任应急管理部部长

另据应急管理部星期五发布的消息，60岁的国家能源投资集团有限公司董事长王祥喜，履新应急管理部党委书记。他将接替今年满65岁的黄明，出任应急管理部部长。

王祥喜曾长期在煤炭系统工作，仕途起步于湖北。他担任过湖北省政府秘书长，中共湖北省委常委、省政法委书记等职；他在2019年出任国家能源集团董事长至此次履新。