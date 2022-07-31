佩洛西访台行程未明 中美再就台湾问题隔空喊话吁理性处理分歧

美国众议院议长佩洛西访台行程未明，中美在两国最高领导人通话后再就台湾问题隔空喊话，美国国务卿布林肯呼吁两国“以明智的方式”处理分歧，中国官媒《人民日报》则发表评论敦促双方有效管控分歧，“避免人为制造新的矛盾困难”。

受访学者分析，中美在佩洛西可能访台的时间点上理性喊话，显示双方正寻求“斗而不破”，谨慎避免事件升级。

佩洛西星期五（7月29日）展开亚太之行，19日起已有消息称这名美国政坛第三号人物可能在行程中访台，届时将成为25年来访台的最高层级美国政要。

佩洛西访台消息令台海原本就紧张的局势陡然升温，中国国家主席习近平28日和美国总统拜登通话时，就台湾问题警告美国“玩火必自焚”。

在一触即发的局势下，美国官方对佩洛西会否访台的问题三缄其口；据彭博社报道，佩洛西在启程前的记者会上针对会否访台的询问，仅回应称“你们下来会听到更多消息”，并以安全为由拒绝透露具体行程。

美国国务卿布林肯和白宫国家安全委员会协调员柯比29日分别回应媒体提问时，都没有确认或否认佩洛西会否访台。

布林肯在美国和日本“二加二”经济会议后的一场记者会上重申美国的对台政策不变，美国强烈反对任何试图改变现状或削弱台海和平稳定的单边行为。

他向中国喊话说，中美在台湾议题上虽存有许多分歧，但过去40多年来，双方以维护和平和稳定，并且允许台湾人民繁荣的方式管控了这些分歧。双方共同责任的重要一部分，是要继续以明智的方式管控这些分歧，避免制造未来出现冲突的可能性。

布林肯也呼吁中美在台湾问题上开放沟通渠道，尤其是两国领导人之间的沟通。

《人民日报》30日在署名“钟声”评论中，敦促中美双方坚持相向而行，保持对话沟通，加强互利合作，有效管控分歧，避免人为制造新的矛盾困难，“以对历史高度负责的态度处理好中美关系”。

中国常驻联合国副代表耿爽29日在联合国安理会乌克兰问题公开会议上发言时，则不点名批评美国称，“个别国家在乌克兰问题上一再强调主权原则，但在台湾问题上却不断挑战中国主权”。

中国在台湾海峡附近 进行实弹射击训练

中国国防部26日警告，若佩洛西坚持访台，“中国军队绝不会坐视不管”；中国福建平潭海事局29日也宣布7月30日在台湾海峡附近举行实弹射击训练。但柯比29日表明，“没有看到有形、具体的迹象显示有什么和台湾相关的、预料之外的情况”。

美国政治新闻媒体Politico报道，佩洛西可能乘搭美国军机访台；《环球时报》前总编辑胡锡进29日在推特称，若美军战机护送佩洛西访台，就是侵略，“如果驱离无效，就可以击落它们”。但他后来因为被推特指违规而账号被锁，自行删除了该推文。

台湾淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新接受《联合早报》访问时分析，中美领导人在佩洛西访台消息盛传后仍在28日举行通话，显示双方都在“斗而求不破”。中美还有防护栏、关税等更重要的议题要谈，彼此都不希望佩洛西访台事件导致双方沟通破局。

有分析预计，佩洛西可能以技术性“转机”方式降低访台规格。

中国外交学院战略与和平研究中心主任苏浩认为，中美都不希望佩洛西访台事件升级为冲突，若佩洛西成行，访问得低调进行，为北京保留面子。“她可能踏上红线，但不能踏破红线，这要非常艺术地处理。”