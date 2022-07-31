站内壁画被指画风怪异 北京地铁：已介入调查

（北京讯）北京一地铁站内的壁画被中国网民批评画风怪异，甚至怀疑其中掺杂了日本文化元素。对此，北京地铁公司称已介入调查。

“搜狐千里眼”微博星期五（7月29日）发文称，有中国网民称在北京地铁七号线黄厂地铁站拍到画风奇怪的壁画，当中一些人物发型怪异，孩子都是光头，“看起来像是傻子”；一名男子还拿着女士钱包翘着兰花指拍照。

有网民指出，这幅壁画名为《集市童趣》，作者为王瑜和俞勤远。网传壁画简介称，壁画描述了老北京市集场景，画面中行走贩卖的货郎与追打嬉闹的孩童，儿时的叮啷鼓和纸糊风筝，都能勾起观者对童年记忆的无限遐想。

指画风像日本浮世绘

简介还称，作品运用清新明亮的暖橙色，与站内整体的紫色调形成一种和谐对比关系；生动精湛的人物刻画则给人以温情细腻的画面感受。

不过，中国网民纷纷批评壁画没有一点中国风的形象，也看不出是在描绘老北京市集，甚至还有一股“倭风”和日本风，像日本浮世绘。

有网民称，壁画中一些女子身穿的服装与古代日本女性服装相似，尤其是衣服上的花纹，且一些女子还留着与日本传统发髻相似的发型，“感情上不能接受”。

有网民认为，无论艺术家的想法再独特，也要符合大众审美。壁画出现在地铁站这种人流量众多的公共场合，且北京作为中国首都，代表着国家脸面，不得不重视。

北京地铁客服星期五对此回应称，公司已接获相关反馈，并展开调查。

今年5月，中国“人教版数学教材”也曾被批人物插图丑陋，歪曲审美、丑化中国人，有网民因此也质疑这是“毒插画进地铁了”。

不过也有网民提醒，如果真有问题就抵制，但还是以理智为准，不应轻易上纲上线。