【视频】三大战区火力全开海上军演 大陆警告若佩洛西访台将坚决反制

解放军在南中国海、东中国海、渤海和黄海展开至少五个海上军演和军事任务，横跨解放军南部、东部和北部战区。其中，30日在平潭至岐屿附近水域的实弹射击训练尤其受关注，实弹演习地点距离台湾本岛的新竹只有68海里（约128公里），是台湾海峡最狭窄位置，对佩洛西访台的警告意味甚浓。

中国人民解放军建军95周年碰上美国众议院议长佩洛西可能访问台湾的时间点，解放军周末以来在三大战区火力全开展开海上军演，中国空军也称有多型战机绕飞台湾。中国外交部8月1日再次警告，中国大陆“严阵以待”；若佩洛西访台，必将采取“坚决应对和有力反制措施”。

新一代空中加油机“运油-20”和055型导弹驱逐舰延安号等新型军备，在近期演习中高调亮相。受访学者分析，解放军正在展示整体作战和联合作战能力，以应对美国可能带来的军事挑战。

佩洛西7月29日展开可能包括台湾的亚洲行程后，解放军在南中国海、东中国海、渤海和黄海展开至少五个海上军演和军事任务，横跨解放军南部、东部和北部战区。

其中，30日在平潭至岐屿附近水域的实弹射击训练尤其受关注，实弹演习地点距离台湾本岛的新竹只有68海里（约128公里），是台湾海峡最狭窄位置，对佩洛西访台的警告意味甚浓。

解放军空中部队也同步出动，央视31日发布消息称，东部战区海军航空兵组织了下半夜对抗空战训练。东部战区也在8月1日发布军演视频，称已“严阵以待，听令而战，埋葬一切来犯之敌”。

中国空军发言人申进科31日在空军航空开放活动新闻发布会上披露，空军多型战机绕飞台湾，“锤炼提升维护国家主权和领土完整的能力”。解放军陆军第八十集团军29日则在官方微博上发表“备战”二字的贴文。

配合中国“八一”建军节 官媒密集发布军演图像视频

中国官媒过去四天配合“八一”建军节密集发布解放军军演的图像与视频，解放军多个新型装备也高调亮相。中国海军第六艘万吨级驱逐舰延安号在南中国海域现身，申进科则称“运油-20”已投入练兵备战。

佩洛西可能访台的消息，令台海陷入高度紧张局势。

中国国家主席习近平28日和美国总统拜登通话时，就台湾问题警告美国“玩火必自焚”；中国国防部26日也表明，若佩洛西坚持访台，“中国军队绝不会坐视不管”。

中国外交部发言人赵立坚8月1日在例行记者会上重申北京立场，并强调中国已严阵以待，若佩洛西访台，“必将采取坚决应对和有力反制措施，捍卫自身主权和领土完整”。

中国军事评论员宋忠平接受《联合早报》采访时分析，频密的军演和多个新型军备亮相显示中国正在加强军事能力建设，包括提高整体作战能力和联合作战能力，以应对美国在区域带来的挑战。

魏凤和：中国要建设同国际地位相称强大军队

配合建军95周年，习近平上周在中共政治局一场关于人才强军的集体学习中也指出，世界进入新的动荡变革期，中国国家安全形势不稳定性不确定性增大；中国军队要增强忧患意识、责任意识、进取意识，全面加强军队人才工作。

习近平31日晚上出席中国国国防部举办的建军95周年招待会。中国国务委员兼防长魏凤和在会上致辞时强调，要努力建设同中国国际地位相称、同国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队。

一周以来急速升温的台海局势，重燃了外界对解放军可能在2027年建军百年对台湾动武的讨论。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副研究员夏尔（James Char）认为，解放军目前只有六个两栖合成旅，加上运送能力有限，攻台的部队数量和军事运输资源都不足，因此在2027年对台湾全面动武的可能性不高。“当然若下来几年有新发展，也可能推翻目前的评估”。