回应佩洛西会否访台 苏贞昌：会妥善安排并尊重访宾规划

美国众议院议长佩洛西可能访台甚至留宿的消息甚嚣尘上，陆美台军方皆严阵以待，不过台湾官员多三缄其口，只有行政院长苏贞昌表示，对外宾来访都热烈欢迎，会妥善安排并尊重访宾规划。

受访学者指出，台湾已在准备接待与维安工作，相信与美国已有默契，但佩洛西最终是否成行、逗留多久，只有在专机降落后才能确认。

佩洛西率领的美国民主党众议院代表团，至今未确定是否访台，但台湾内外多家媒体引述官方消息来源称，代表团很可能穿插访台的非官方行程，时间点落在新马行程结束后，前往日韩间的空档。

马来西亚《中国报》报道，佩洛西星期二早上结束新加坡行程后，将续程到马国首都吉隆坡访问，停留数小时后离境，但官方并未确认此说法。

美国有线电视新闻网、《华尔街日报》以及台湾的自由时报星期一（8月1日）晚均引述不具名消息人士，证实佩洛西将访问台湾，抵达时间在星期二傍晚，而且可能留宿一夜。

《华尔街日报》引述一名据称知情的人士称，一些台湾人士已被告知佩洛西将抵达台湾，部分的会见活动安排在星期二，但多数会见安排在星期三。该知情人士说，佩洛西将和一些台湾官员会面，但不限于官方人员。

台媒：佩洛西周二晚或在台留宿

台湾多家媒体也引述政府官员称，佩洛西可能星期二晚上抵达台北，并在信义区或中山区的酒店留宿。

《华盛顿邮报》则引述消息推测，访台时间可能是星期二晚上或隔天早上。随着访台行程可能落实，台海局势进一步升温。台湾国防部星期一公布，大陆四架次歼16战斗机进入台湾西南空域防空识别区。

另据总部设在北京的中外学者网络“南海战略态势感知”星期一在微博上公布，美国里根号航空母舰出现在巴士海峡以东的海域。巴士海峡位于台湾和菲律宾之间，从部署态势来看，不排除是配合佩洛西访台。针对佩洛西可能访台和留宿的消息，台湾总统府和外交部都没有评论，只有行政院长苏贞昌星期一受询时表示，对外宾来访都热烈欢迎，会妥善安排并尊重访宾规划。

台湾师范大学东亚学系教授范世平接受《联合早报》采访时指出，根据苏贞昌的说法，如果佩洛西访台，台湾必定妥善接待，但这样说也没证实她会来。不过他透露，台北陆续已有风声传出，官方正积极准备相关住宿和维安工作，但变数仍很多，最后只有佩洛西能决定，连美国政府和军方也必须配合她的行程。“只有在佩洛西的专机降落的那一刻，才能确定她访台”。

台湾大学政治系教授张佑宗受访时同意，从种种迹象看来，佩洛西访台与否要到最后一刻才算定案。他表示，不管佩洛西来不来，台湾都很尴尬，尤其中美两强剑拔弩张，台湾主流民意还是希望维持和平现状，一旦两强冲突，受害的一定是台湾。

台湾政治大学政治系主任陈陆辉教授受访时则研判，大概率是佩洛西访台一事仍未有定案，但台美之间肯定已有默契，事先打过招呼，让台湾做好两手准备。无论最终来不来，多会在敲定后提前通知台湾。“如果是旋风式访台，其实也不需要太多准备”。

他说，苏贞昌说“尊重访宾规划”是重点，是婉转对外透露台湾并未邀请佩洛西，若她不来也可说她另有规划，“我方表示遗憾”，留下未来操作空间。

不过陈陆辉认为，佩洛西访台对台湾和美国都未必是好事，让台湾无论军事、外交或经济都陷入巨大不确定性，甚至对前景造成全方位负面冲击。

他也指出，美国与其担心被指对中国大陆软弱丧失威信，不如借着妥善处理佩洛西访台课题，与大陆达致合作和互信，集中力量解决通胀和民生问题，这样更能重振拜登的领导威信和民主党今年11月的选情。

（记者是《联合早报》台北特派员）