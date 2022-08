佩洛西执意访台 两岸今夜不眠

美国众议院议长佩洛西今晚(8月2日)抵达台湾。她是25年来访问台湾级别最高的美国官员。

这位美国第三号政治人物,不顾北京当局严厉警告,以及拜登政府和美国军方的反对,执意访台,导致台海局势连日来急剧升温,呈剑拔弩张之势。

已表明“绝不会坐视不管”的中国大陆可能采取什么反制措施?中美会为此擦枪走火吗?《联合早报》为你解答。

台媒最新消息:佩洛西2日晚抵台

佩洛西8月2日抵达吉隆坡,与马来西亚下议院议长阿兹哈举行会谈后对着相机挥手示意。(路透社)

据马新社报道,佩洛西今天按原定计划抵达她亚洲之行的第二站——马来西亚吉隆坡,与马国首相依斯迈沙比里及马国下议院议长阿兹哈举行会谈。

据最新消息,她的专机已在下午3时40分飞离马国,但目的地不明。

新加坡是佩洛西此行的起点。她8月1日抵达我国,在总统府会见哈莉玛总统,并同李显龙总理和外交部长维文医生会面。

佩洛西8月1日在总统府与李显龙总理会面。(路透社)

随她出访的有众议院外交委员会主席格米克斯(Gregory Meeks)、退伍军人事务委员会主席高野(Mark Takano)、筹款委员会副主席德尔本(Suzan DelBene)、经济与消费者政策小组委员会主席克里希纳穆尔提(Raja Krishnamoorthi),以及外交事务委员会与军事委员会成员安迪·金(Andy Kim)。他们都是民主党人。

据佩洛西办公室7月31日公布的行程,继马国之后,佩洛西还将到访韩国和日本。虽然台湾未列明在行程上,但各方消息显示,佩洛西有意访台。

美国有线电视新闻网CNN8月1日引述美国和台湾官员的话说,佩洛西预计会在台湾留宿一晚。

台湾亲绿媒体《自由时报》8月2日报道,佩洛西专机预计2日晚上10时20分抵达台北松山机场,之后入住台北信义区的君悦酒店。《自由时报》还引述消息称,佩洛西抵达台湾后会有公开活动,预计3日前往台湾立法院,下午才搭机离台。

英国《金融时报》则引述知情人士报道,佩洛西3日将与台湾总统蔡英文会面。

佩洛西为何执意访台?

中国大陆外交部早前已明确警告,若佩洛西一意孤行,中国必将采取有力措施予以坚决应对和反制。大陆国防部也表明“绝不会坐视不管”。那佩洛西为何还要硬冒这个险?

据台湾《中国时报》报道,这可能和佩洛西要追求个人历史定位有关。

报道引述知情人士的话说,7月18日媒体曝光佩洛西可能访台后,民进党政府曾暗地撤回对佩洛西的邀请,但在佩洛西坚持下才继续安排接待。

报道说,佩洛西7月20日主动致电台湾驻美代表萧美琴,说自己今年1月和4月曾两度计划访台,直到这次第三次规划才确定出访。佩洛西说,今年逢美国期中选举,国会有诸多立法工作待推动,她“百忙中仍愿抽空访台”,是为展现对台湾的支持,若未能成行,“绝无其他更适当之时机”。

CNN北京分社前社长、美国南加州大学美中研究院高级研究员齐迈可(Mike Chinoy)一周前也在《外交事务》撰文指出,佩洛西的访台冒险之旅,“更多是戏剧姿态而非实际帮助”(A risky trip seems more about dramatic gestures than actual help.),目的是为了刺激中国。

他写道:“显而易见,她想要展示自己对台湾的支持,但她的活动似乎与更宏观的美国战略没有关系,比如促进美国与该地区盟友的协调合作以应对北京的威胁,或者鼓励台湾吸取乌克兰战争的教训,来提高自己的防御能力。正如白宫发出了混乱的信息,佩洛西访台似乎也没有进行过什么沟通或协调——尽管北京很可能会从中解读出某个阴谋。”

“相反,计划中的8月访台似乎在很大程度上只是象征性的,而不具有实际意义。这就是佩洛西的又一次摆拍,其目的和上次一样都是要刺痛中国人。”

他在文里写道,佩洛西与中国大陆政府早有过节。她曾在1991年,即天安门事件两年后以众议员身份到访北京,并在期间偷偷掉队,到天安门广场举起了一面悼念死去学生的横幅,惹怒大陆政府。

大陆可能采取什么反制措施?

8月1日,中国大陆东部战区陆军某旅在野外陌生地域组织炮兵分队进行多装备多弹种实弹射击训练。(新华社)

中国国家主席习近平7月28日同美国总统拜登通话时,已强硬表示“坚决反对台独分裂和外部势力干涉,绝不为任何形式的台独势力留下任何空间”,并警告美国“玩火必自焚”,显示如果佩洛西访台成行,大陆当局必将采取前所未有的动作反击。

综合彭博社等媒体和评论人士的分析,这可能包括:

1)派更多军机进入台湾防空识别区

2021年10月初,大陆解放军五天内派出150架次军机绕台,其中10月4日的单日56架次创历来最高纪录。大陆军机进入台湾的防空识别区,被视为宣示对台主权,也对美英日荷等六国当时在日本冲绳西南海域的联合军演“敲山震虎”,发出强硬政治信号。

2)派战机越过台海中线

大陆可能采取的另一种回应方式,是派遣战机越过台湾海峡中线。

台湾海峡中线是美国在1954年为防止中国大陆和台湾发生冲突而设立的缓冲区。

2020年9月,时任美国国务次卿克拉奇(Keith Krach)前往台湾时,解放军飞机多次越过台海中线。今年7月,美国共和党参议员斯科特(Rick Scott)访问台湾时,大陆军机也越过了这条线。

3)在台湾附近海域进行导弹测试

大陆对美台交流发出的最强硬回应,发生在1995年夏天。当时因为美国前总统克林顿决定让台湾首位民选总统李登辉访美,大陆向台湾附近海域试射了导弹,并在目标区域周围设禁区,扰乱了航运和航空交通。

解放军也曾在2020年8月向南中国海发射了“航母杀手”弹道导弹,以回应美国海军演习。

4)派战机“伴飞”佩洛西并飞越台湾

《环球时报》前总编胡锡进认为,佩洛西访台为解放军提供了飞越台湾的绝佳机会。(互联网)

《环球时报》前总编胡锡进,最近多次就佩洛西可能访台的问题发声。他8月2日凌晨在个人微博就上述CNN的报道发文说:“我们需放弃任何其他幻想,准备使用军事回击这个美台唯一能听懂的语言”。

他说:“军事回击不意味着由大陆方面发动战争,而是使出“前所未有的军事施压手段”。其中就包括派军机“伴飞”佩洛西专机,进入并飞越台湾岛。

他认为解放军已经做了大量战机飞越台湾岛的准备,指佩洛西到访台湾为解放军飞越台湾“送来了一个难以置信的绝佳机会”。

他说:“台军绝对不敢对执行飞越任务的我军战机开火。平时我战机这样做他们就不敢,在佩洛西访问期间他们尤其不敢。因为那将意味着解放军排山倒海的报复,意味着战争爆发,那是台当局无论如何承受不了的。”

解放军若派战机飞越台湾,将大幅提升与台军擦枪走火的风险。台湾国防部长邱国正去年曾告诉国会,台军将对入侵飞机采取强硬措施。他说:“他们越靠近台湾本岛,我们反击的力度就越大。”

台湾民众8月2日在台北抗议佩洛西来访。(路透社)

美国如何为佩洛西保驾护航?

美国官员近日受询时强调若佩洛西访台,军方将保证她的安全。

美国国防部发言人柯比(John Kirby)8月1日在白宫记者会上说:“我们将确保她安全无虞地访台,因为这是我们的责任。”

有美国官员告诉媒体,美国将增加印太地区部队和资产的调动。他们拒绝提供细节,但表示战机、船舰、监视设备和其他军事系统可能会被用来为她飞往台湾以及在当地停留期间提供重叠的保护环。

总部设在北京的中外学者网络“南海战略态势感知”8月1日在微博上公布,美国里根号航空母舰出现在巴士海峡以东的海域。巴士海峡位于台湾和菲律宾之间,从部署态势来看,不排除是配合佩洛西访台。

美国海军第七舰队属下航母罗纳德·里根号(USS Ronald Reagan)日前访问新加坡。有中国媒体报道,里根号最近在巴士海峡以东的海域出没,不排除是准备为佩洛西专机护航。(唐家鸿摄)

佩洛西访台会否引爆中美全面军事冲突?

美国智库史汀生研究中心东亚项目联席主任兼中国项目主任孙韵日前在《外交事务》杂志撰文指出,习近平现在的首要任务是避免中国卷入一场冲突,因为这会分散他的注意力或影响他在国内政治斗争中的处境。

她认为,如果佩洛西访台,中国大陆会采取军事行动,但北京利用这个机会攻击台湾的可能性很小,至少在二十大前,北京都会把稳定放在首位。

中国著名政治学者郑永年最近接受大陆官媒采访时则指出,美国可能借佩洛西访台计划“打一个可进可退的如意算盘”:如果大陆反应弱,当然对美国有利;如果反应很强,在美国反华情绪高涨的民粹环境下,就说明民主党对大陆的政治判断正确,有利推进民主党的政治议程。

郑永年说,如果中美因此发生小规模冲突,华盛顿就可借机推动“亚洲版北约”,这非常考验中国大陆领导人的政治智慧和勇气。

佩洛西唱的这出戏会如何收场?谜底今晚就会揭晓。

佩洛西访台时间表

2022年4月7日:《联合报》报道佩洛西计划在4月10日《台湾关系法》立法43周年当天率团访台。

2022年4月8日:在中国大陆官方表达强烈抗议后,佩洛西办公室发声明称,佩洛西冠病检验呈阳,亚洲行程延后。

2022年7月19日:《金融时报》引述知情人士报道,佩洛西计划今年8月访台。中国大陆外交部当日回应称,“若美方一意孤行,一切后果由美方负责”。

2022年7月20日:美国总统拜登对媒体说,美国军方认为“(佩洛西访台)此刻不是个好主意”。

2022年7月26日:大陆军方首次回应称美国若一意孤行,“中国军队绝不会坐视不管”。

2022年7月27日:拜登政府重申佩洛西是否访台,须由佩洛西自己决定。

2022年7月28日:美国总统拜登和中国国家主席习近平围绕台湾问题等议题进行超过两小时通话,习近平严厉警告拜登“玩火必自焚”。

2022年7月31日:佩洛西官网公布亚洲行程,台湾不在列。

2022年8月1日:佩洛西一行抵达新加坡。CNN引述美国和台湾官员的话说,佩洛西预计会在台湾留宿一晚。

2022年8月2日:佩洛西从新加坡飞往马来西亚,在吉隆坡逗留数小时后乘专机离开。台湾亲绿媒体《自由时报》报道,佩洛西专机预计2日晚上10时20分抵达台北松山机场,之后入住台北信义区的君悦酒店。