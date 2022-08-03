佩洛西抵台开启极具争议行程 学者：中国大陆没有准备攻台征兆

北京视佩洛西的台湾行为极大挑衅，中国大陆外交部、国防部、中共中央台湾办公室、全国人大常委会、全国政协外事委员会等在佩洛西与民主党众议员代表团抵步后，集中发表措辞强烈的声明和谈话。

美国国会众议院议长佩洛西在北京严厉警告下坚持访台，于星期二晚间在中国大陆军机飞越台湾海峡的同时抵达台北，开启极具争议的访台行程。作为美国政坛第三号人物，她是继美国众议院议长金里奇1997年访台后，25年来访台级别最高的美国政要。

北京视佩洛西的台湾行为极大挑衅，中国大陆外交部、国防部、中共中央台湾办公室、全国人大常委会、全国政协外事委员会等在佩洛西与民主党众议员代表团抵步后，集中发表措辞强烈的声明和谈话。

解放军东部战区宣布，从星期二（8月2日）晚开始在台湾周边开展一系列联合军事行动。大陆官媒新华社发布的军演公告也显示，佩洛西离台后的8月4日至7日，解放军将在围绕台湾的六个海空域展开大规模军演，形同封锁台湾三天。

佩洛西的专机星期二晚上10时44分在台北松山机场着陆，台湾外长吴钊燮代表政府在机场接机。

《联合早报》记者看到，现场聚集了数百名公众和媒体。佩洛西的专车在深夜11时25分离开机场时，有人举起“欢迎佩洛西议长莅临台湾国”的横幅，有人用英语高喊“我爱佩洛西”，还有人奋力挥舞美国国旗。

料会见蔡英文游锡堃等

佩洛西将在信义区君悦酒店留宿一夜，据悉会在星期三与台湾总统蔡英文、立法院院长游锡堃等进行会见，并到新北市景美人权博物馆会见人权活动人士，之后搭专机离台。

佩洛西一行在抵台后发表声明称，访台是“致敬美国支持台湾充满活力的民主的坚定承诺”；但同时强调此行与美国长期以来以台湾关系法、美中三公报和对台六项承诺为指引的政策绝不抵触。

台湾外交部则发声明称，佩洛西访台“充分展现美国国会对台湾的高度重视，也再度彰显美国对台湾‘坚若磐石’的坚定支持”。

82岁的佩洛西7月29日开启亚洲行，但高度保密的访台行程并没有在官方早前公布的行程中。

在星期二旋风访问马来西亚后，佩洛西于当地时间下午3时40分左右离开吉隆坡。全球航班追踪平台flightradar24显示，她的专机先往东南方向飞行，越过印度尼西亚，之后北上绕经部署了美国航母的菲律宾东部外海，并从台湾东侧飞近台湾，全程避开解放军正在军演的南中国海。

佩洛西专机进入台湾空域后，中国大陆官媒发布消息称，解放军空军苏-35战机正穿越台湾海峡。据路透社消息，多架大陆军机星期二上午也逼近海峡中线。

台湾方面也高度戒备，台湾国防部星期二宣布，三军进入“强化战备整备指导期间”以应对解放军威胁。

佩洛西访台引发北京强烈反弹。中国大陆国务委员兼外长王毅星期二严词抨击美国“在台湾问题上背信弃义，令人不齿”。

中国大陆国防部发言人吴谦指责佩洛西“恶意挑衅制造危机”，誓言解放军将展开一系列针对性军事行动予以反制。

佩洛西访台是对中美关系的严峻考验，台海是否会爆发危机引发高度关注。

学者：中国没有准备攻台征兆

中国人民大学国际关系教授时殷弘接受《联合早报》采访时分析，北京会采取严厉军事措施，但会避开可能导致重大军事冲突风险的行动。他认为：“尽管有更多不祥迹象，但台湾问题的基本形势很大程度上还是稳定的。”

台湾中华战略前瞻协会秘书长兼研究员揭仲受访时也分析，虽然台海局势高度紧张，但解放军只是在进行大规模的武力展示，并没有准备攻台的征兆，如大规模人力物力的动员、部队与物资运到东南沿海，因此目前台海局势还没有到战争边缘。

（杨丹旭是《联合早报》北京特派员，温伟中是《联合早报》台北特派员）