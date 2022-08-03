【热点评论】佩洛西访台：刺探中美底牌

美国国会众议院议长佩洛西不顾北京的严厉警告，8月2日深夜10时左右在台北松山机场登陆，沸沸扬扬地开启了极具争议的访台行程。就在佩洛西专机进入台湾空域的当儿，中国大陆人民解放军出动战机逼近海峡中线、穿越台湾海峡。

这次事件之所以受到高度关注，是因为佩洛西是美国当今政坛第三号人物，也是相隔25年来、访台级别最高的美国政要，触犯了北京底线，也让大陆视为美国“公然挑衅”之举。

佩洛西执意访台，究竟会给台海局势带来哪些冲击？她的一意孤行，是为了成就自己，还是也得到拜登的默许？拜登和习近平上周通话，究竟说了什么？两岸会不会因为佩洛西而擦枪走火？中美关系接下来会如何发展？

《联合早报》今天（8月3日）下午1时推出 《热点评论》网络直播节目：“佩洛西访台：刺探中美底牌”，请来台湾陆委会前副主委、淡江大学战略研究所副教授黄介正博士、国大东亚研究所研究员祁冬涛博士，与《联合早报》副总编辑韩咏红，探讨佩洛西访台怎么迫使中美在台面上台面下较劲，相互刺探彼此的底线。节目主持是本报数码内容主任王舒杨。

欢迎上zaobao.sg 网站、《联合早报》面簿、早报Kopitiam面簿、早报YouTube频道，《联合早报》官方Twitter观看节目。直播时段欢迎留言或提问，与现场主持和讲评人一起解析佩洛西访台。