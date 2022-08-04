佩洛西结束访台 中国加码反制行动 分析：台海安全局势或永久改变

分析人士认为，解放军未来三天的军事行动“一定程度上是对整个台湾岛的封锁”，这已经改变两岸安全关系现状，中美已经严重缺乏的互信也会进一步削弱。

在旋风访问19小时宣示对台湾的坚定支持后，美国众议院议长佩洛西星期三傍晚离开台北续程韩国。在她离境后，台湾将面对解放军连续三天包围式军演，以及可能永久改变的台海安全局势，甚至是北京向以武促统迈出的第一步。

相较于行前的高度保密，佩洛西在台的主要活动都进行视频直播。星期三（8月3日）上午，她在参访台湾立法院后到总统府与台湾总统蔡英文会面，获颁高等级的“特种大绶卿云勋章”，并直播举行国际媒体记者会。

佩洛西还与蔡英文等台湾政要共进午餐，之后到新北市景美人权博物馆，与民运人士会面。

佩洛西在获颁勋章后致辞时，高度赞赏台湾“是全世界最自由的社会之一”。她强调，率团访台是要非常清楚地表明“不会放弃对台湾的承诺”。

在随后的记者会上，佩洛西批评北京“大惊小怪”，并指北京不能阻止任何人访台。她也形容，此行攸关美台共同的民主和自由价值。

蔡英文致辞时则称，佩洛西到访展现了“对台湾坚若磐石的支持”。她称，她要特别传达俄乌战争后台湾应对变局的基本态度，首先是“面对持续且刻意升高的军事威胁，台湾不会退缩，会坚定维护国家主权，坚守民主的防线”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》访问时分析，佩洛西在台期间的言论并没有突破美国对台官方政策的框架，显示她没有要推动美国对台政策发生任何根本性变化。

北京的密集警告和严厉抨击，与佩洛西这趟备受瞩目的访台行程如影随形。中国大陆外交部、国防部等多部门在她抵台后，集中发表措辞强烈的声明和谈话；外交部副部长谢锋星期二深夜召见美国驻华大使伯恩斯，提出严正交涉和强烈抗议。

中国大陆国务委员兼外长王毅继前一天严词抨击美国“在台湾问题上背信弃义”后，星期三再次警告美国“不要幻想阻挠中国统一的大业”。

北京星期三也加码对台惩罚性措施，包括暂停向台湾出口芯片产业的重要原材料天然砂；一名在大陆的台湾男子被大陆国安机关以涉嫌从事“台独”分裂活动为由，实施刑事拘传审查。

学者：迈出以武促统第一步

据台湾国防部星期三晚间发布的消息，27架次解放军军机当天进入台湾防空识别区，22架次越过海峡中线。解放军还将从星期四起，连续三天在围绕台湾的六个海域和空域展开大规模军演。

分析人士认为，佩洛西访台已改变台海安全局势。新加坡前外长杨荣文星期三在本地一场讲座上谈及佩洛西访台的长远影响时说，这个眼前的危机会过去，但台海势态已永久改变。

李明江也指出，解放军未来三天的军事行动“一定程度上是对整个台湾岛的封锁”，这已经改变两岸安全关系现状。他说：“这种封锁行动是前所未有的，未来在合适的时机可能重演……这可以说是北京向以武促统迈出了第一步。”

佩洛西是继美国众议院议长金里奇1997年访台后，25年来访台级别最高的美国政要。大陆许多网民对于解放军至今的对台施压力度并不满意，表达浓厚失望之情，但中国大陆外交部星期三称，制裁佩洛西的措施“该有的都会有”，暗示北京还有后续行动。

此次风波将让本已艰难的中美关系雪上加霜。李明江认为，中美已经严重缺乏的互信会进一步削弱。

他说，北京会质疑华盛顿的“一中政策”；解放军的军事反制也会促使美国考虑对台加大安全和军事支持，“台湾问题会成为中美关系中一个更不好管理的因素”。

（记者杨丹旭是《联合早报》北京特派员；记者温伟中是《联合早报》台北特派员）