会见政治军事科技和人权领域关键人物 佩洛西19小时台湾行比预期高调

佩洛西的访问行程获得最高规格接待，在立法院见到立法院副院长蔡其昌和跨党派立委，到总统府时也见到副总统赖清德、国安会秘书长顾立雄、国防部长邱国正等人。随后佩洛西与蔡英文闭门会谈50分钟。

美国众议院议长佩洛西19个小时的台湾行远比预期高调，她会见了涵盖政治、军事、科技和人权领域的关键人物，包括台湾总统蔡英文、台积电创办人张忠谋，以及当年的六四学生领袖吾尔开希，台湾警方调派2000名警力高规格维护她的安全。

在中国大陆严厉警告下，美国政坛第三号人物佩洛西依然访台。从她率领的民主党众议员代表团星期二（8月2日）晚上10时44分乘专机抵台，到隔天傍晚6时从台北松山机场离开，在台19小时行程引起全球瞩目。

维安警力大幅增至2000人

《联合早报》记者星期三全程跟进佩洛西的行程，见证她从上午8时50分到访台湾立法院，随后到总统府与蔡英文见面；中午与国防部长邱国正、台积电创办人张忠谋和董事长刘德音在台北宾馆午宴，再到新北市景美人权博物馆与吾尔开希等人对话。

不过，佩洛西台湾行保安格外森严，台湾警政署启动元首级的“鸿宾专案”，从原本规划的300名警力大幅增加到2000名警力，统合台北、新北市、航空、国道公路警察局及保安警察部署维安。在走访行程的群众中，派遣大量特勤、侦查人员，执行安全辨识。

任何个人或团体未经申请而示威，警方都会把他们请到“意见表达区”，以警力组成人墙壁区隔防止冲突。

佩洛西走访立法院时 多个统派团体到场抗议

佩洛西走访立法院时，多个统派团体到场抗议。中华统一促进党总裁“白狼”张安乐率众示威，称佩洛西访台是为了帮民进党助选、拉抬美国民主党选情。统一联盟党则称，佩洛西访台制造了台海危机，也带来了解放军。警方二度举牌警告后，他们才逐渐散去。

佩洛西的访问行程获得最高规格接待，在立法院见到立法院副院长蔡其昌和跨党派立委，到总统府时也见到副总统赖清德、国安会秘书长顾立雄、国防部长邱国正和国安局长陈明通。

随后佩洛西与蔡英文闭门会谈50分钟，中午共同举行国际记者会，但只有美日台各一家媒体受邀到现场，包括彭博社、朝日新闻社与中央社，其他媒体只能在总统府记者室看电视转播。

蔡英文中午在建于日治时期、原为“台湾总督官邸”的古迹台北宾馆设宴招待佩洛西，出席者包括台积电创办人张忠谋和夫人、董事长刘德音，以及和硕副董事长程建中。

同桌的行政院长苏贞昌送了一盆染上美国国旗图案的胡姬花，蔡英文也特别交代厨房准备佩洛西最爱的黑巧克力冰淇淋。

在台湾的最后一个行程，佩洛西到景美人权博物馆，与“国家人权委员会”主席、监察院长陈菊和公民团体代表进行近两小时的圆桌论坛，出席者包括吾尔开希、香港铜锣湾书店店长林荣基、曾被关押在中国大陆的非政府组织工作者李明哲，以及达赖喇嘛西藏宗教基金会董事长格桑坚参等人，深入讨论人权议题。

吾尔开希也是1989年天安门六四事件的学生领袖，他会后受访时说，与佩洛西认识30多年，无论是台湾与美国，或他与佩洛西，彼此的共同语言是自由、民主与人权。“台湾人吸入与呼出的都是自由，这份自由是我们争取来的，我们会冒死捍卫这份自由。”

虽然这趟台湾行受到严密保护，但佩洛西离境前在松山机场展现亲和一面，与台湾相关人员一一握手合照留念，包括特勤警卫、随行警察、机场地勤人员。

大批民众也纷纷到松山机场拍照，见证佩洛西结束台湾行的历史一刻。