台湾民众 “示威”“欢迎”佩洛西到访

对美国众议院议长佩洛西访台，到场看热闹的台湾民众都很有意见。有人写大字报示威反对，有人热情呐喊欢迎，也有人忧心台海局势，但认为对中国大陆示弱也未必换来和平。

在新北市景美人权博物馆外，记者看到有一些民众跑到大门口举抗议布条，转眼就被两名警员架走，一人一边拉着请到马路斜对面的“意见表达区”，离人权博物馆大门约百米的安全范围之外，由许多警员组成人牆阻止他们靠近现场。

现场示威和表达欢迎的群众，粗略估计超过500人。《联合早报》记者走访时，不少民众看到佩洛西专车经过时都热情呼叫她的名字，但也有一群人各自制作大字报、横幅，表达不满。

其中两名自称无党派的示威者都认为，佩洛西来台影响台湾安全。

退休教师陈国华（76岁）说，他认为佩洛西访台导致两岸紧张，陷入兵凶战危。“台湾人希望安定和平的生活，只要不违法都可以表达反对意见。”

在台湾前总统陈水扁时期当过新闻局长的锺琴（68岁），也举大字报写“佩洛西滚回去”。她受访时说，佩洛西访台让美国军火商得益，却让两岸相残、消耗中国大陆，延缓大陆崛起。

四个月前辞去电视台主播、为民进党竞选该区市议员的陈乃瑜也到场拜票，她过去采访过好些白色恐怖时代的受害人，因此到场公开欢迎佩洛西来访。她对现场示威人数众多感到震惊，表示大多数台湾人欢迎佩洛西来维护民主自由，不过只要不攻击辱骂，意见不同都应尊重包容。

在松山机场的计程车女司机莉玲说，佩洛西访台后台海局势陷入不稳定。但大陆要攻打台湾都已经73年了，如果因为大陆警告就示弱，未必就能和平相处，“还是强硬一点、坚持原则比较重要。”

（温伟中是《联合早报》台北特派员）