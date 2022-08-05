解放军“锁台”军演越过海峡中线 学者：局势可能继续升级

受访台湾学者指出，海峡两岸正发生第四次台海危机，解放军短期内还会持续展示武力，局势还有继续升级的可能，直到美国拆除政治引信，包括承诺限制台美政治与军事交流。

在美国众议院议长佩洛西争议性访台结束后一天，中国大陆解放军星期四启动72小时的“锁台”军演，越过海峡中线并进入台湾领海；大陆东部战区在两个多小时内发射11枚导弹，多枚导弹越过台湾上空。

蔡英文：北京应理性自制

中国大陆国防部在军演开始后郑重表明，解放军“说话是算数的”；台湾总统蔡英文星期四（8月4日）深夜发表录影谈话，严正要求北京理性自制。

受访台湾学者指出，海峡两岸正发生第四次台海危机，解放军短期内还会持续展示武力，局势还有继续升级的可能。

解放军的重要军事演训行动星期四中午12时如期展开。大陆东部战区随后宣布，陆军部队在下午1时许，对台湾海峡东部特定区域“进行了精准打击”，“取得了预期效果”。

据央视新闻联播报道，东部战区陆军通过多台新型远程箱式火箭炮，向台海方向发射炮弹。下午3时许，东部战区火箭军部队对台湾东部的预定海域，实施了多区域、多型号常导火力突击。

东部战区空军和海军航空兵也出动上百架歼击机、轰炸机等多型战机；此外，10多艘驱护舰在台湾周边海域实施联合封控行动。

台湾国防部星期四也证实，当天下午1时56分至下午4时，解放军向台湾北部、南部及东部周边海域发射了11枚东风系列弹道导弹。台湾军方运用各种预警监侦机制，掌握发射动态，启动相关防御系统，并强化战备整备。

据悉，解放军发射的11枚导弹中，至少四枚导弹飞越台湾上空。

台湾空军司令部星期四晚上公布，共有22架次大陆军机越过海峡中线，包括八架次歼11战机、12架次苏30战机和两架次歼16战机。

至少51趟往返台湾航班取消

解放军在台湾周围展开如此大规模的军事演训行动前所未有。据大陆军方此前发布的通告，此次演训涵盖六大区域，演习持续72个小时，犹如对台湾实施三天“准封锁”。

这场大规模军演迫使一些商船改道；桃园机场星期四至少有51趟往返台湾的航班被取消，但机场否认与大陆军演有关。

此次军演是北京回击佩洛西访台的一部分。此前，北京已宣布对台湾实施经贸制裁，暂停进口数百种台湾食品、农渔产品，同时暂停对台出口天然砂。

佩洛西在北京反复警告和白宫声称不支持下，于8月2日至3日旋风访台19个小时，并会见蔡英文等台湾政要。

北京在佩洛西行前发出“中国军队绝不会坐视不管”、“严阵以待”严厉警告。中国大陆国防部发言人谭克非星期四发表谈话说，“中国军队说话是算数的”，并称此次军事演训“就是针对美台勾连的严正震慑”。

这场军演使台海局势迅速升级，引发国际社会担忧台海局势升温；北京则指挑起事端和制造危机的是美国。

亚太和平研究基金会执行长董立文教授星期四在一场论坛中指出，佩洛西访台后中国大陆通过军事、经济、政治和网络施压，形成复合型的国安事件，令海峡两岸迎来1996年台海危机后的第四次台海危机。

他认为，这场危机的起源是“中美从面子之争，走到意志之争，接下来是能力之争”。

台湾国防安全研究院国防资源与产业研究所所长苏紫云接受《联合早报》访问时也形容，目前正发生第四次台海危机，观察指标包括“有准封锁行为、解放军的火力射程比1996年更大、有冲突升级的可能”。

台湾中华战略前瞻协会秘书长兼研究员揭仲受访时研判，这场台海危机短期内还会持续，台湾周边长时间处于压力状态，直到美国拆除政治引信，包括承诺限制台美政治与军事交流。

（记者是《联合早报》台北特派员）