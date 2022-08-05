台海局势

解放军“锁台”军演越过海峡中线 学者：局势可能继续升级

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来自 / 联合早报

文 /
温伟中

台北特派员

发布 / 2022年8月5日 5:00 AM

中国大陆解放军东部战区陆军部队星期四在台湾海峡实施远程火力实弹射击训练。（解放军东部战区微信公众号）
中国大陆解放军东部战区陆军部队星期四在台湾海峡实施远程火力实弹射击训练。（解放军东部战区微信公众号）

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受访台湾学者指出，海峡两岸正发生第四次台海危机，解放军短期内还会持续展示武力，局势还有继续升级的可能，直到美国拆除政治引信，包括承诺限制台美政治与军事交流。

在美国众议院议长佩洛西争议性访台结束后一天，中国大陆解放军星期四启动72小时的“锁台”军演，越过海峡中线并进入台湾领海；大陆东部战区在两个多小时内发射11枚导弹，多枚导弹越过台湾上空。

蔡英文：北京应理性自制

中国大陆国防部在军演开始后郑重表明，解放军“说话是算数的”；台湾总统蔡英文星期四（8月4日）深夜发表录影谈话，严正要求北京理性自制。

受访台湾学者指出，海峡两岸正发生第四次台海危机，解放军短期内还会持续展示武力，局势还有继续升级的可能。

解放军的重要军事演训行动星期四中午12时如期展开。大陆东部战区随后宣布，陆军部队在下午1时许，对台湾海峡东部特定区域“进行了精准打击”，“取得了预期效果”。

据央视新闻联播报道，东部战区陆军通过多台新型远程箱式火箭炮，向台海方向发射炮弹。下午3时许，东部战区火箭军部队对台湾东部的预定海域，实施了多区域、多型号常导火力突击。

东部战区空军和海军航空兵也出动上百架歼击机、轰炸机等多型战机；此外，10多艘驱护舰在台湾周边海域实施联合封控行动。

台湾国防部星期四也证实，当天下午1时56分至下午4时，解放军向台湾北部、南部及东部周边海域发射了11枚东风系列弹道导弹。台湾军方运用各种预警监侦机制，掌握发射动态，启动相关防御系统，并强化战备整备。

据悉，解放军发射的11枚导弹中，至少四枚导弹飞越台湾上空。

台湾空军司令部星期四晚上公布，共有22架次大陆军机越过海峡中线，包括八架次歼11战机、12架次苏30战机和两架次歼16战机。

至少51趟往返台湾航班取消

解放军在台湾周围展开如此大规模的军事演训行动前所未有。据大陆军方此前发布的通告，此次演训涵盖六大区域，演习持续72个小时，犹如对台湾实施三天“准封锁”。

这场大规模军演迫使一些商船改道；桃园机场星期四至少有51趟往返台湾的航班被取消，但机场否认与大陆军演有关。

此次军演是北京回击佩洛西访台的一部分。此前，北京已宣布对台湾实施经贸制裁，暂停进口数百种台湾食品、农渔产品，同时暂停对台出口天然砂。

佩洛西在北京反复警告和白宫声称不支持下，于8月2日至3日旋风访台19个小时，并会见蔡英文等台湾政要。

北京在佩洛西行前发出“中国军队绝不会坐视不管”、“严阵以待”严厉警告。中国大陆国防部发言人谭克非星期四发表谈话说，“中国军队说话是算数的”，并称此次军事演训“就是针对美台勾连的严正震慑”。

这场军演使台海局势迅速升级，引发国际社会担忧台海局势升温；北京则指挑起事端和制造危机的是美国。

亚太和平研究基金会执行长董立文教授星期四在一场论坛中指出，佩洛西访台后中国大陆通过军事、经济、政治和网络施压，形成复合型的国安事件，令海峡两岸迎来1996年台海危机后的第四次台海危机。

他认为，这场危机的起源是“中美从面子之争，走到意志之争，接下来是能力之争”。

台湾国防安全研究院国防资源与产业研究所所长苏紫云接受《联合早报》访问时也形容，目前正发生第四次台海危机，观察指标包括“有准封锁行为、解放军的火力射程比1996年更大、有冲突升级的可能”。

台湾中华战略前瞻协会秘书长兼研究员揭仲受访时研判，这场台海危机短期内还会持续，台湾周边长时间处于压力状态，直到美国拆除政治引信，包括承诺限制台美政治与军事交流。

（记者是《联合早报》台北特派员）

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