大陆压缩台防御纵深至最小范围 学者：台海中线不复存在

中国人民解放军环绕台湾的六个重要军事演训行动区域全部跨越台海中线，军演第一天更大动作向台湾周边海域发射至少11枚东风导弹，其中五枚落入日本专属经济区；这是首次有大陆导弹在军演中落入日本专属经济区。

受访学者指出，台海中线已不复存在，大陆把台湾的防御纵深压缩至最小的范围，这将对台湾的防卫带来全新的挑战。

解放军在台湾周围连日部署后，星期四（8月4日）中午12时开始在环绕台湾本岛的六个区域展开为期三天的大规模海空联合重要军事演训行动。

解放军东部战区4日中午宣布对台湾岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号的常导火力突击。东部战区称火箭军部队导弹“全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”，并宣告实弹发射训练任务“圆满完成”。

台湾国防部随后证实，解放军在下午1时56分至下午4时，向台湾北部、南部及东部周边海域发射了11枚东风系列弹道导弹。解放军下午也在马祖、乌丘、东引周边地区，进行了远程火箭等实弹射击。

日本防卫部长岸信夫4日称，中国发射的五枚弹道导弹落入日本专属经济区，日本已通过外交渠道向中国提出强烈抗议。

台指大陆军方再增演训区

台湾资深军事评论员亓乐义接受《联合早报》访问时分析，此次以导弹封锁开始的策略和1996年台海危机时的军演模式相似，解放军有可能根据三军联合作战的程序，5日开始演训夺取制空制海权。

大陆军演定于7日结束，台湾交通部航港局官网4日下午在网站发布通告称，大陆军方在台湾东部外海再增一个演训区，并将把军演时间延长至8日早上10时；截至4日晚上11时，大陆并未证实这个消息。

解放军8月2日公布的示意图显示，此次军演的六个区域全部都跨越了台海中线，六个区域环绕台湾；这是解放军最接近台湾本岛的一次军演，最接近的区域距离台湾本岛只有16.5公里。

分析普遍认为，大陆试图通过此次军演展示解放军封锁台湾的能力。

台军退役中将帅化民向《环球时报》指出，解放军划定的北边两个演习区分别位于基隆港与台北港的外海，中部的演习区位于台中港的外海，南部的演习区位于高雄港的外海，东部的演习区位于花莲港的外海，这就是“锁台”的一个“模板”。

他说，若这种封锁模式持续长达一个月，“就会完全切断台湾岛战略物资的供应”。

亓乐义分析，这次演习最大的特点是划入台湾的东部海域和巴士海峡，这两个区块是美国介入台海的作战方向，因此明显是针对美国，似乎在演练先行站位卡住美军的介入。

他认为，从目前的形势看来，“已经没有海峡中线了”，大陆把演习的靶区贴近台湾认定的领海，就意味着大陆想把台湾的防御纵深压缩到最小的范围，让台湾几乎没有反应时间。这对台湾的整体防卫会带来全新的挑战，使台湾长期处于高压状态，最后可能因此弹性疲乏。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院国防与战略研究所研究员许瑞麟研判，大陆的军演是为了彰显今天的解放军已经不是1995年至1996年台海危机时期的解放军。除了警告台湾和美国，也能让解放军测试他们现有的军事理论和军事行动构想。