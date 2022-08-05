连续第四天批评佩洛西访台 王毅指美国一手策划挑起事端

中国国务委员兼外长王毅星期四进一步批评美国众议院议长佩洛西访台是“狂躁、不负责任、极不理性的行径”，同时指责美国“一手策划和挑起”这次事件。受访两岸学者解读，王毅连日升级对美外交战，意在合理化中国大陆目前对台加码军事、经贸等反制；北京目前不认为佩洛西访台将是孤立事件。

据中国外交部官网发布的消息，王毅星期四（8月4日）在柬埔寨金边出席亚细安与对话伙伴外长系列会议期间，再批评佩洛西访台是一场“表演”，也是美国政治、外交和信誉的“再一次破产”，证明美国是“台海和平的最大破坏者”“地区稳定的最大麻烦制造者”，证明美国印太战略极具对抗性和危害性。

这已是王毅连续第四天就佩洛西访台发声。王毅星期四也为中国采取的反制措施辩护，称这场危机被强加于中国，中国为避免危机已做出最大外交努力；如果不坚决抵制美国的行径，尊重主权和领土完整的国际关系原则将成为“一纸空文”。

王毅还说，中国当前和今后采取的综合措施，是“必要、及时的防守反制”，旨在维护国家主权和安全，是对挑衅者的警示，预示中国后续还将出台更多反制措施。

台学者：口水战连日升级

王毅意在合理化对台反制

台湾淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授陈一新接受《联合早报》访问时分析，王毅连日对美升级外交口水战，意在合理化大陆目前对台采取的军事、经贸反制，摆出强硬外交姿态则是为了向国内民众有所交代。

他认为，大陆实际上一直在寻找机会否定台海中线，同时让台海成为非国际水域；佩洛西访台则提供大陆实现这些目标的借口，还落实对台湾的封锁。

南京大学国际关系学院院长朱锋受访时则说，佩洛西访台实际上已造成“第四次台湾海峡危机”，并成为中美围绕台湾问题交锋的新战场。

他指出，尽管未酿成两国军事上对峙的危险局面，但外交口水战还在不断延烧，“肯定会给中美带来新的紧张和不安”。

朱锋解读，大陆目前不认为佩洛西访台将是孤立事件，担忧美国不断打“台湾牌”的同时，行政和立法部门还将继续“唱双簧”，即拜登政府强调“一中政策”不变，但国会却不断推动涉台政策调整。此外，美国国会议员未来访台频率和次数也可能上升。

尽管中美双方都已宣布两国外长不会在柬埔寨举行会晤，但朱锋与陈一新都认为，中美近月一波频密的高层对话不会因佩洛西访台陷入停摆。

陈一新认为，中美在佩洛西访台前其实已有良好沟通，双方都知道彼此接下来会做什么，否则佩洛西搭乘的飞机不会安然无恙降落台北。他说：“美国也有一点默许中国（大陆）对台湾施加一点压力。”

学者：中美元首年底前会晤

可能性还是挺大的

陈一新评估，中美高层对话未来还可能更密集，通过建立更多沟通机制，对台湾问题分歧加强管控。

朱锋则预期，中美元首年底前举行面对面会晤“可能性还是挺大的”，原因是两国目前都认为不论双方如何争吵，沟通对话还是很重要并有必要继续下去。

另一方面，中国外交部发言人华春莹星期四在例行记者会上，证实中国不再安排中日外长在金边会晤，原因是日本同七国集团（G7）国家发表指责中国的共同声明，“替美国侵犯中国主权的行径张目”。

华春莹也说：“日本在台湾问题上负有历史罪责，没有任何资格就涉台问题说三道四。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）