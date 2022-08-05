指长期从事台独活动 台民族党副主席杨智渊在大陆被拘查

（温州／台北综合讯）台湾男子杨智渊被指长期从事“台独”分裂活动，遭中国大陆国家安全机关采取刑事措施。台湾陆委会对此提出严正抗议，要求大陆通报完整信息，并呼吁台湾民众谨慎前往大陆。

综合央视新闻、《联合报》报道，32岁的杨智渊在星期三（8月3日）被浙江省温州市国家安全局实施刑事拘传审查。

官方通报指，杨智渊长期鼓吹“台独”理念，伙同他人成立“台独”非法组织“台湾民族党”，以“推动台湾成为主权独立国家并加入联合国”为目标，大肆鼓噪“公投建国”，高调推行“急独”路线，策划实施“台独”运动，涉嫌分裂国家犯罪和煽动分裂国家犯罪。

台湾陆委会星期三晚回应说，经与法务部及刑事局联系初步了解，台湾相关单位尚未接获大陆通报有关限制杨智渊人身自由的消息。

陆委会称，已联系法务部及刑事局，将透过协议管道向陆方有关部门反映，要求陆方确实依据“海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议”向台湾通报，并应保障当事人的司法正当程序与应有权益。

国台办称是首例以涉嫌

分裂国家罪追究台独分子

陆委会还呼吁，台湾人如欲赴陆，应了解专制政权体制对人身自由与安全保障不足的风险，切勿轻易涉险。

中国大陆国台办发言人马晓光星期四回应说，杨智渊案是首例大陆有关部门以涉嫌分裂国家罪、煽动分裂国家罪追究“台独”分子刑事责任的案件；目前该案正在办理中，将依法保障犯罪嫌疑人各项合法权利。

他称：“依法惩治极少数‘台独顽固分子’，目的是坚决反对和遏制台独分裂图谋行径，维护台海和平稳定，增进两岸同胞利益福祉。”

马晓光还强调，中国大陆“一如既往热忱欢迎和支持广大台湾同胞来大陆发展，一如既往有效增进和保障台湾同胞各项合法权益”。

据台湾媒体消息，杨智渊是台湾民族党副主席，多年来活跃于社会运动和政治抗争活动，包括呛马大游行、野草莓学运等。杨智渊友人吴柏玮透露，杨智渊这次到大陆是为参加围棋比赛，同时也有经商活动。

杨智渊是在美国众议院议长佩洛西访台期间，被大陆国安部门扣押。外界因此解读，这是北京对佩洛西访台祭出的反制动作一部分。