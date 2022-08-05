台海军演迫使船运改航 拖累全球供应链

（台北／上海彭博电）中国大陆在台湾周边展开数十年来最大规模的军事演习，一些船东被迫改变船只航线，给全球供应链带来了物流难题。

美国众议院议长佩洛西8月2日至3日访问台湾，北京则宣布在台湾周边六个不同海域和空域举行演习，警示船舶和飞机不要进入演习区域。

彭博社汇编的数据显示，一些船只星期四（8月4日）继续通过台湾海峡，其中一些仍处于演习区域内；截至中午，演习区域内约有15艘船只，星期三同期为45艘。台湾海峡最靠近中国大陆的区域内没有船只。

船只改道台湾东侧

会造成约三天延误

船舶经纪人估计，一些船只也改道台湾东侧，这将造成大约三天延误；几天的延误并不少见，如果下周紧张局势缓解，长期影响可能很小。

台湾海峡是国际航运的一条关键航路，今年全球近一半的集装箱船队通过该航路。

彭博汇编的船舶跟踪数据也显示，台湾南部至少有一艘液化天然气油轮改道以避开军演。贸易商表示，其他几艘船正在减速以避开这些演习，这将导致向台湾和其他附近国家的交付出现小规模延误。

据上海一名大宗商品贸易商称，为规避风险，一些从东南亚前往中国大陆的农业集装箱货物已推迟至下周才装载。

台湾交通部长王国材称，由于海运没有固定航线，台湾航港局发布了航船布告，告知船舶避免进入演习区域。

台塑石化星期四上午说，目前进出麦寮港的货物没有延误或推迟；台湾中油也说，港口业务不受影响。