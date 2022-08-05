立法会议员黄英豪： 港是独立关税区无需随大陆禁令

（香港综合讯）中国大陆暂停进口数百种台湾食品、农渔产品，同时暂停对台出口天然砂。香港立法会进出口界议员、民建联的黄英豪认为，香港实行“一国两制”，是独立关税区，无需跟进大陆禁令。

据网媒“香港01”报道，黄英豪受访时说，香港是独立关税区，可以独立制定关税和贸易政策。他认为，香港目前不需要改变贸易政策；但如果有台湾商品经香港进口中国大陆，则须要遵守大陆的相关规定。

他还称，中国国家主席习近平提到，香港要连接全世界，巩固国际贸易中心地位，因此他认为，目前无需改变香港的进出口政策，特区政府的声明也没提及贸易政策。

但他指出，解放军将在台海进行军演，设立多个禁飞区和禁航区，将大大影响台湾航运，台湾商品必然较难运抵香港。

香港特首李家超及港府主要官员、全体立法会议员以及多个建制派政党，在美国众议院议长佩洛西抵台后紧跟北京立场，纷纷发表措辞强烈的声明，谴责佩洛西到访台湾。

李家超也称，港府反“台独”意志坚定、立场清晰，全力支持中央政府维护国家主权和领土完整的坚定决心。

他还强调，港府对任何外部势力干预中国内部事务坚决反对，全力支持和配合中央采取的一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整。被问及立法会日后会否做出进一步行动，黄英豪说，议员发声明谴责是恰当回应，未来会否再有行动，要视中央及特区政府涉台部门会否改变政策。