本月发现多起冠病病例 义乌三亚实行区域管控

星期四零时起，三亚市进入区域管控状态，除保障市民生活和城市基本运行的公共服务类企业外，其他单位实施轮休或居家办公，各类营业场所暂停营业；公交车、有轨电车、客运班线、游船、游艇暂停运行。自本轮疫情星期一发生以来，三亚市共报告33例本土确诊病例和两例无症状感染者。

（三亚／义乌综合讯）中国多地疫情反复，浙江义乌市、海南三亚市本月发现多起冠病病例后，相继发出区域管控通知，关停营业类场所，限制人员流动。

中共三亚市委宣传部旗下的“三亚发布”微信公号星期三（8月3日）公告，星期四零时起，除部分区域外，三亚市进入区域管控状态，除保障市民生活和城市基本运行的公共服务类企业外，其他单位实施轮休或居家办公，各类营业场所暂停营业；公交车、有轨电车、客运班线、游船、游艇暂停运行。

此外，民众出入公共场所等需凭24小时内核酸阴性证明或当日核酸采样记录，离市则需持48小时内两次核酸检测阴性证明。

据央视新闻报道，多家景区包括三亚亚龙湾国际玫瑰谷和天涯海角游览区等星期四起暂停营业，恢复营业时间未定。

海南省冠病疫情防控工作指挥部星期四也发布通告，要求全省所有渔民完成每周五次核酸检测，自觉做到出海报告，回港检测。

义乌市本轮疫情

共报告本土感染者70例

海南省星期三新增24例本土确诊病例和三例无症状感染者，其中三亚市分别报告20例和一例，自本轮疫情星期一发生以来，这一中国南部旅游热点城市共报告33例本土确诊病例和两例无症状感染者。

另一方面，有“世界小商品之都”称号的浙江省义乌市自星期二（8月2日）检出母子四人感染冠病以来，截至星期四上午9时本轮疫情共报告本土感染者70例，其中确诊病例九例、无症状感染者61例。

据环球网报道，浙江省杭州、丽水、衢州等地星期三起派出6000余名医务人员驰援义乌，进行核酸采样、检测等。

据义乌市政府新闻办微信公号“义乌发布”通告，义乌市于星期三起实施了全市范围内的临时管控措施，暂停聚集性活动和餐饮场所堂食；星期四通告全市密闭场所暂停营业。