中国暂停和取消与美八项合作与沟通 对佩洛西及其直系亲属实施制裁

中国外交部在佩洛西离台的第二天，首次公布对美国实施八项反制措施，包括取消安排中美两军战区领导通话、中美国防部工作会晤，以及中美海上军事安全磋商机制会议。

中国大陆在台湾海峡的军事演训行动第二天有所降温，但针对美国众议院议长佩洛西访台的反制行动转为外交战。中国外交部星期五（8月5日）宣布，暂停和取消中美在军事、司法、气候变化等领域的八项沟通机制和合作，并对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施。

受访学者分析，中国大陆此次把中美一年多来重建的对话机制与合作，几乎全部去掉，反制力度超乎预期，同时也留有余地。

中国外交部在佩洛西离台的第二天，首次公布对美国的反制行动。中国外交部5日傍晚宣布，针对佩洛西不顾中国强烈反对和严正交涉，“执意窜访中国台湾地区”，对美国实施八项反制措施，包括取消安排中美两军战区领导通话、中美国防部工作会晤，以及中美海上军事安全磋商机制会议。

中美在非法移民遣返、刑事司法协助、打击跨国犯罪，以及禁毒领域的合作，全部暂停；此前一度被外界认为可能成为中美合作突破口的气候变化商谈，也纳入暂停名单。

中国外交部也指，佩洛西“严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整，严重践踏一个中国原则，严重威胁台海和平稳定”，宣布对她个人及其直系亲属实施制裁。

台湾中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛接受《联合早报》访问时分析，过去一年半来，中国国家主席习近平和美国总统拜登平均每三四个月就进行一次对话，显示双方有默契要重建对话机制。但北京这次不惜把中美长时间酝酿、相对缓和的关系全部打回原形，针对美国行政部门的反制行动出乎预期。

他认为，大陆正在向美国表明，这不只是台海问题，也触碰到中美对抗的引线；同时也要让其他国家知道，若碰触台湾问题红线，中国不只是在军事上恫吓，也会停止实质的合作。

但中国人民大学国际关系教授时殷弘指出，大陆这次仍留有余地，取消的大部分是特定项目，其余的用词都是“暂停”。“如果美国政府对华态度在某些重要方面有所改善，中国政府也会采取相应措施维护中美关系的稳定。”

G7批解放军“围岛”军演 王毅：混淆是非颠倒黑白

中国人民解放军从8月4日至7日包围台湾本岛展开军演，引发七国集团（G7）的批评声浪。G7外交部长3日发表联合声明，指责北京没理由利用佩洛西访台在台海展开咄咄逼人的军事活动。

中国国务委员兼外长王毅4日在柬埔寨金边出席东亚合作系列外长会期间接受央视访问时，严厉批评G7的声明“混淆是非、颠倒黑白”，并称声明是“废纸一张”。

中国外交部4日也召见加拿大驻华使馆临时代办倪杰民、日本驻华大使垂秀夫，以及有关欧洲国家和欧盟驻华使节，就声明提出了“严正交涉”和“强烈谴责”。

解放军在4日的军演中高调发射11枚弹道导弹，令台海局势陷入紧张。但演训行动力度在5日有所下调，昨天未出现新一轮导弹发射行动。

东部战区傍晚只在官方微博称，解放军继续在位于台湾本岛北部、西南、东部海空域进行实战化联合演训，持续检验战区部队联合作战能力。

台湾国防部5日晚上发布消息，显示解放军当天共派出军机68架次、军舰13艘次持续在台海周边频密活动，部分穿越海峡中线。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副研究员夏尔（James Char）受访时指出，目前的外交环境对北京不利；若大陆在台海军演用力过猛，可能会面对更严重后果，因此正在谨慎调控力度。

大陆正在向美国表明，这不只是台海问题，也触碰到中美对抗的引线；同时也要让其他国家知道，若碰触台湾问题红线，中国不只是在军事上恫吓，也会停止实质的合作。 ——台湾中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛

（记者是《联合早报》北京特派员）