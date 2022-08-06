四年内需多100人 台战斗机飞行员短缺问题严重

（台湾综合讯）台海局势紧张使台军战斗机飞行员短缺的问题更为凸显，虽然当局过去几年已放宽招募标准来尽速填补空缺，但仍很难赶得及训练出足够的飞行员。

根据彭博社汇总的资料，台湾总统蔡英文两年前同意采购66架美国洛克希德马丁公司的F-16V战机，这意味着到2026年，台湾空军需要增加多100名飞行员，来驾驶这些战斗机。

不过，按照现在的进度，台湾可能需要长达50年，才能培训出足够的战斗机飞行员，来填补目前的空缺。

据彭博社引述台湾民众党统计的数据，从2011年至2019年，台湾空军只新招募到21名F-16飞行员。民众党立委张其禄指出，台湾非常重视军事准备，“但更大的问题是，谁能驾驶飞机？”

民进党政府执政以来，两岸关系陷入低谷，中国大陆解放军军机近年来更频密绕台，而台湾战机得更频繁升空执行驱离任务。

据台湾国防部统计，去年大陆解放军共出动逾960架次军机绕台，远远超过2020年的380架次。

美国众议院议长佩洛西日前在北京严厉警告声中访台，作为反制，中国大陆解放军8月4日起展开72小时大规模“锁台”军演，向台湾发出强烈军事震慑，包括派出大量军机飞越海峡中线。

《联合报》引述台湾国防部消息称，截至星期五（8月5日）下午5时，当天共有68架次大陆解放军军机在台海周边频密活动，部分战机飞越海峡中线。星期三和星期四分别有22架次大陆军机越过海峡中线。

出生率低 飞安事故 使飞行员招募面临挑战

受到近年来台湾出生率下降，以及几起重大飞行安全事故影响，台湾面临招募战斗机飞行员的挑战。此外，大约80％台湾高校生患有近视，也让招募飞行员的难题雪上加霜。

台湾军方仅在今年就发生了四起坠机事故，包括1月坠毁的一架F-16战斗机，一名飞行员殉职。今年5月，一架空军教练机也失事，飞行员身亡。

曾任空军副总司令的张延廷指出，训练不足是造成此类事故的一个因素。他说：“过去几年我们看到空军发生的坠机事故只是冰山一角，未来的情况可能会变得更糟。”

此外，为应对解放军军机绕台活动，现役飞行员的飞行任务已经十分繁重，也没有足够时间培训新人。

台湾规定，飞行员必须接受250个小时的飞行训练，才能驾驶像F-16这样的战斗机。

据彭博社报道，为了确保招募到更多能同时满足体能和视力要求的候选人，台湾的飞行学校已经开始接受学业成绩较差的学员。近年来，为了鼓励更多年轻人加入空军，台湾空军也放宽了对视力的要求，并为一些人提供眼科矫正手术。