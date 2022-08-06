特稿：生活如常不惶恐 台湾人平常心看待危机

在台湾陷入第四次台海危机历史一刻，《联合早报》记者走访台北街头，发现无论在年轻人聚集的西门町、交通枢纽台北车站、热闹的忠孝东路或书店林立的重庆南路，几乎所有商家和市民都生活如常，受访的三名老中青市民，也没有显露太多惶恐和忐忑。

当四枚导弹星期四（8月4日）飞越台湾上空，连续三天大批军机和军舰越过海峡中线，全世界密切关注台海局势。但许多台湾人没在怕，只希望政府减少挑衅中国大陆、美国挺台也别只出口不出手。

美国众议院议长佩洛西争议性访台结束后一天，解放军星期四启动72小时的“围岛军演”回应，台湾陷入第四次台海危机，战争与和平悬于一线。

《联合早报》记者在这历史一刻走访台北街头，发现无论在年轻人聚集的西门町、交通枢纽台北车站、热闹的忠孝东路或书店林立的重庆南路，几乎所有商家和市民都生活如常，受访的三名老中青市民，也没有显露太多惶恐和忐忑。

22岁销售员蔡蕙心表示起初并不会担心，但从记者口中了解军演细节后才感觉“有点害怕”，希望民进党政府降低风险，美国别出于政治和商业利益高调挺台，更应在关键时刻出手相助。

推着婴儿车的41岁摄影师小刘也说不害怕，但希望台湾在开拓国际空间时“过程可以再缓和一点，不要挑衅对岸”。他也质疑美国会在台湾遇袭时提供军援，“自己的国家还是自己救，靠谁都没用。”

曾在上海生活多年的65岁退休商人李登和，也抱着平常心看待这次的台海危机，“两岸人民本来就是手足，我不相信大陆会真打。”

他表示自己不认同共产党，也认为民进党政府和美国政客都在搞政治游戏，“为生存钻空子”，只希望在关键时刻真能以民为念，别因私利而激化两岸矛盾和冲突。

解放军星期四中午12时展开的重要军事演训行动，围绕台湾六个海空域，范围全都越过海峡中线。军演历时四天三夜，预计星期天结束，台湾网民自嘲“从七夕情人节开演、八八父亲节前夕落幕”。

这次军演最令人瞩目的细节，是由日本防卫省星期四在网站率先公布，称解放军当天发射的四枚弹道导弹飞跃台湾上空。台湾媒体过后揭露，导弹的具体路线是飞越台北市南港、新北市新店和万里。大陆国防大学教授孟祥青也称，这是解放军火力试射首次穿越台湾上空。

另一个令人侧目的细节，是台湾国防部揭露解放军从星期三起，连续三天派出大批军机和军舰越过海峡中线；头两天各有22架次越过海峡中线，第三天派出68架次军机、13艘次军舰在台海周边频密活动，其中49架次军机逾越海峡中线，皆创下历来最高纪录。

解放军在星期五的军演没再发射导弹，军事局势初步降温。台湾国安会前秘书长苏起中午接受网络节目访问时评估，中美在沟通中，美方承诺情势不会升高，也希望陆方展现克制。苏起研判三天演习后会结束，但“以后还会有”。他认为大陆在台海占地利优势，若真要打台湾，美国也难救。

面对严峻情势，民进党政府迅速出手安定人心。台湾股市星期五在国安基金护盘下反弹飙升2.27%，行政院长苏贞昌受访时称“隔壁恶邻在家门口耀武扬威，台湾不会屈服。”

另外，台湾外交部星期五发文告驳斥“花9400万新台币（约432万新元）找公关游说佩洛西访台”的说法是假信息。国防部星期四深夜回应质疑为何不公开导弹飞越上空的资讯时，称导弹是飞越大气层，对本岛地面不构成危害，才没发防空警报。

不过，《联合报》网络调查显示，超过八成、约万名民众，不认同国防部不发防空警报的说法。

铭传大学网路声量新媒体研究中心主任杜圣聪副教授接受《联合早报》采访时说，政府没有及时诚实揭露，也错估舆论对导弹飞过天空的关切，民众完全无法接受居然要通过日本才知道导弹首次飞过台北的天空。

对于台湾人看似处变不惊，杜圣聪点评是“认知失调”，因没有从官方管道获得足够而准确的资讯，导致民众长期对危机的感觉钝化，甚至跟着政要起舞，把中共“当成国民党来打和小丑化”。

杜圣聪指出，两岸互动可以慢但不能断。民进党政府处理两岸关系时，绝对不能态度轻佻地“边吹口哨、边嚼口香糖又边叼根烟”去激怒大陆，必须踏实而谨慎地拆掉政治地雷，尤其要从大陆坚持大一统的情怀来理解一个中国的红线。

不过他也指出，台湾外交部严正澄清找公关游说佩洛西来台一事，主要考量是这起事件的定调，若从佩洛西个人意志，转为民进党政府邀约，政治后果将截然不同。