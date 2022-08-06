陆台日公布解放军发射导弹信息出现差异

（台北讯）解放军星期四（8月4日）对台湾本岛周边演习区域发射多枚东风系列导弹，但台湾、日本以及中国大陆发布有关导弹数量、弹着区域等信息存在差异。

情资公布有政治考量

据立场亲绿的《自由时报》报道，台湾政府高层人士星期五（5日）称，各方要对外公布多少有关导弹的情报资讯，有其各自的政治与战略考量，没有一定的标准。

台湾称发射11枚导弹 日本则说是9枚

台湾国防部称解放军4日发射11枚导弹，日本防卫省发布的数据则是九枚；中国大陆虽未明指有多少枚，但解放军东部战区发布对台湾周边发射导弹的消息中，以动画呈现的导弹射击数量合计为16枚。

台湾政府高层人士强调，军方设在新竹山区的乐山长程预警雷达，是亚洲地区能力最强大的侦搜雷达，能够精确掌握解放军导弹动向。台湾与日本公布的导弹数量存在差异，因为大陆此次发射东风-17型高超音速弹道导弹，不仅速度快，还能在重返大气层后采取滑翔变轨飞行，使雷达难以掌握。

高层人士还说，各方对外发布导弹情资的时间点、数量、发射地、弹着区、飞行路径以及飞行距离，是否全部一次过发布，其实有各自政治与战略考量。选择过后再对外公布，是为了制造一个情报的缓冲区，不要让大陆知道台湾究竟掌握多少精确情报。