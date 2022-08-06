新闻人间：爱国港商袁弓夷 沦为政治通缉犯

一批移居海外的港人上月底在加拿大宣布成立筹备委员会，准备明年发动选举选出自己的议员和“香港议会”。香港特区政府保安局其后发表声明，点名谴责委员会三名主要骨干袁弓夷、何良懋及梁颂恆，指他们涉嫌违反《香港国安法》。

被港府点名通缉的袁弓夷，其媳妇、香港建制派立法会议员容海恩星期五（8月5日）登报，宣布与他脱离翁媳关系，令袁弓夷再次引起外界关注。

73岁的袁弓夷生于上海，背景颇为传奇。他是宋朝望族西门袁氏直系后人，族中人才辈出。例如，族伯袁希洛是孙中山就任中华民国大总统时的授印代表，族叔袁希涛也曾经出任中华民国教育总长一职。

1957年，袁弓夷随家人移居香港，其父袁勃经营相机器材生意，有“香港照相业大王”之称。袁弓夷继承父业后，创办电子表厂，旗下Tele-Art Inc是首家在美国纳斯达克上市的全港资电子企业。

后来，袁弓夷曾经出任中国开国元帅叶剑英后人的家族企业、国叶集团总裁。他在受媒体访问时透露，早年北上设厂，成为首批在中国大陆设厂的港商之一，是受到时任全国人大委员长叶剑英的号召，“叶帅说中国搞好经济，要靠香港人帮手……便找了我、李鹏飞和唐翔千，叫我们回去开厂建设国家。”可以说，袁弓夷的大半生都和中国大陆有关，也是一位爱国的商人。

三年前，没有多少港人认识袁弓夷，即使偶尔提及，只知道他是袁弥明和袁弥昌的父亲。前者曾经选美、后来从政，后者则凭国际关系评论踏入香港政圈，为港人熟悉。

直到2019年，袁弓夷突然人气暴升，知名度高过两名子女，其YouTube频道有逾16万粉丝，不乏年轻人追捧。原来他在反修例运动发生后勇于发声，立场激进令不少民主派支持者受落，被视为泛民舆论的一名“重炮手”。

袁弓夷后来更坐言起行，不遗余力奔赴美国“打国际战线”。反修例风波期间，他多次赴美游说特朗普政府制裁中国政府，希望借助美国力量推翻中共。最终，美国国会通过《香港自治法》，制裁破坏香港民主制度的人士及实体。

中国全国人大在2020年通过《香港国安法》后，袁弓夷移居美国，继续以时事评论员身份在网上为抗争者发声。去年10月，他在三藩市筹办晚宴，邀请了反华立场鲜明的美国前国务卿蓬佩奥出席担任主讲嘉宾，吸引约200名港人出席。

袁弓夷这次伙同何良懋等人准备成立“香港议会”，无异是将反中行动升级。尤其他在记者会上声言，将请求外国政府支持港人自决，更令北京视为是赤裸裸的“港独”行径，难怪港府立即发声明通缉他。

过去三年，像袁弓夷这种由爱国人士沦为政治通缉犯的港人，为数不少。这些人都是出身于建制派阵营，长期和大陆的关系密切；但在反修例风波中被一群走在前线抗争的年轻人感动，政治立场大变，加入反对派的战线，甚至走到更极端。

《香港国安法》生效后，他们当中不少人移民海外，但一直无法放下过去几年执着的理念。一些人不甘心默默无闻，便在网上发声成为主要意见领袖，甚至继续游说外国政府制裁港府。

这些人恐怕有生之年都很难返回香港了。